El 26 de noviembre, Eneco Bélgica confirmó una fuga que afectaba a parte de sus clientes. El proveedor no especifica el número de clientes involucrados y recomienda comprobar cualquier reclamación por pago en My Eneco.

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El 26 de noviembre, Eneco Bélgica confirmó una fuga que afectaba a parte de sus clientes. El proveedor no especifica el número de clientes involucrados y recomienda comprobar cualquier reclamación por pago en My Eneco.

Eneco Bélgica confirmó el jueves 26 de noviembre que terceros habían obtenido datos de algunos de sus clientes. Alertado por el Centro de Seguridad Cibernética Bélgica, el proveedor dijo que había corregido el problema de seguridad y anunció el envío de notificaciones individuales. No indica cuántas personas o contratos participan.

Datos bancarios y referencias contractuales

Entre la información robada, Eneco cita el número de cliente, dirección, IBAN, código BIC del banco y código EAN, que identifica la conexión de electricidad o gas y aparece en la factura. Basado en la información disponible para la empresa, no se obtuvo nombre, dirección de correo electrónico y contraseña en este incidente.

El proveedor declara que algunos clientes recibieron un email de reajuste auténtico sin haberlo solicitado. Este email no requiere ninguna acción. Para ver su cuenta, Eneco recomienda pasar directamente por la aplicación My Eneco o espacio cliente, sin abrir el enlace a un mensaje inesperado.

Compruebe las facturas en el espacio del cliente

El proveedor advierte que un número de contrato o IBAN pueden hacer una reclamación fraudulenta más creíble. Una factura inesperada, aviso de cambio del proveedor o solicitud de pago debe ser verificada en Mi Eneco antes de que se tomen medidas. En caso de llamada, la empresa recomienda devolver su servicio al cliente por el número en su sitio web, sin transmitir una contraseña o código de validación. Si un movimiento bancario es sospechoso, tiene que ponerse en contacto con su banco.

Eneco indica que el problema de seguridad está resuelto, pero que la información robada todavía puede circular. El aviso publicado el jueves no contiene un registro de fraude o un número definitivo de clientes interesados.

Cubierta: foto ilustrativa de un metro, no relacionada con el incidente. Editor abcdef / Wikimedia Commons, CC0 ; cropping and titration Libnanews.

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