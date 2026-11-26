Itamar Ben Gvir tuvo que salir de la Sala el 25 de noviembre después de insultar a Eitan Ginzburg. Por 63 votos contra 45.

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El miércoles 25 de noviembre, el Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir fue despedido de la Cámara de Knesset, tras insultar al Vicepresidente Eitan Ginzburg, quien dirigió la reunión. En la misma sesión, los eurodiputados rechazaron por 63 votos a 45 una propuesta de su partido para regular el uso de altavoces en mezquitas. La orden de salir de la habitación no retira su término como diputado.

El Vicepresidente le ordena que abandone la sala

La discusión sobre el llamado a la oración degenerado a cambio de invectivo. Ben Gvir está al tanto de los parlamentarios árabes acusándolos de apoyar el terrorismo. Cuando Ginzburgo intervino, el ministro lo llamó idiota. El Vicepresidente le ordenó que abandonara la Sala. Ben Gvir desafió públicamente la decisión, criticando la manera de Ginzburg de presidir la reunión.

Estas son dos decisiones separadas: una se refiere a la celebración de la sesión, la otra se refiere al destino de una medida. El primero no fracasó el asiento de Ben Gvir en el Knesset o su función ministerial; el segundo adoptará el examen de ese texto en la votación preliminar.

Autorización previa y multas hasta 50.000 shekels

Presentada por Limor Son Har-Melech y Hanamel Dorfman, dos funcionarios elegidos de Otzma Yehudit, la propuesta supuestamente prohibió la instalación o utilización de un sistema de sonido en una mezquita sin la autorización del Ministro responsable del Medio Ambiente. En particular, ello habría tenido en cuenta el volumen, la mitigación y la proximidad de las viviendas.

En el documento parlamentario se prevé una multa administrativa de 50.000 shekels por una instalación o uso sin permiso y 10.000 shekels por violación de las condiciones de un permiso. En las condiciones enumeradas en el texto, la policía podría haber detenido el uso del equipo o incluso incautarlo en caso de denegación.

Los autores presentaron el proyecto como respuesta a molestias de ruido. Los diputados árabes denuncian un texto discriminatorio contra la minoría musulmana. La propuesta estaba dirigida a mezquitas y no a todos los lugares de culto. El rechazo por 63 votos a 45 significa que estas nuevas autorizaciones y sanciones no entran en vigor en virtud de este texto.

Ilustración: un retrato de archivo de Itamar Ben Gvir, no una imagen de la sesión del 25 de noviembre. Crédito fotográfico: Shlomi Amsalem / Archivos de Knesset, retrato tamaño,CC BY-SA 4.0.

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