El 26 de noviembre se informó de ataques aéreos cerca de Ain el-Tineh. Israel reivindicó uno de ellos. No había un balance de víctimas confirmado.

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El jueves 26 de noviembre se informó de nuevos ataques aéreos israelíes en el oeste de la Bekaa, especialmente en la zona de Ain el-Tineh. El Ejército israelí reivindicó un ataque en ese sector. Al publicarse esta información aún no se había confirmado un balance de víctimas.

Explosiones en el oeste del valle

Varios corresponsales libaneses informaron de explosiones cerca de Ain el-Tineh. Las primeras informaciones también sitúan ataques en la zona de Toumat Niha. Los relatos difieren en cuanto al número de ataques y aún no permiten determinar el alcance de los daños. Se trata de la localidad del oeste de la Bekaa, no del barrio homónimo de Beirut.

Israel reivindica el ataque cerca de Ain el-Tineh

Ella Waweya, portavoz en árabe del Ejército israelí, afirmó que la operación se dirigió contra una instalación que atribuye a Hezbolá. La naturaleza del lugar alcanzado no se ha verificado de manera independiente. La declaración no confirma los objetivos ni las consecuencias de los demás ataques denunciados. Al cierre, el centro de operaciones de emergencia del Ministerio de Salud libanés no había publicado un balance de este episodio.

Estos bombardeos son distintos del ataque del 19 de noviembre en Janta, en el este de la Bekaa, también reivindicado por Israel. Las autoridades libanesas tampoco habían publicado un balance general de los incidentes del jueves en el sur del Líbano.

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