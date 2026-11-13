Aceite: IEA predice un rebote bajo tensión

La Agencia Internacional de Energía prevé una disminución de la demanda de petróleo en 2026 y un rebote el próximo año. En su informe de noviembre se describe una rápida recuperación de las exportaciones del Golfo y el suministro mundial. Pero las reservas terrestres siguen disminuyendo, mientras que el diesel sigue siendo muy caro. El regreso de la carga todavía no es suficiente para borrar las perturbaciones del refinamiento y el transporte. La seguridad marina sigue siendo un riesgo para el restablecimiento sostenible de los suministros.

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La Agencia Internacional de Energía prevé una disminución de la demanda mundial de petróleo de 2,7 millones de barriles diarios en 2026. En su informe publicado el viernes 13 de noviembre, estima que el consumo es de 102,3 millones de barriles diarios. Se espera un rebote de 2 millones en 2027. El suministro aumenta más rápido, pero el diesel sigue siendo caro y el stock disponible en tierra sigue disminuyendo.

Petróleo: el regreso de carga del Golfo

La producción mundial alcanzó los 105,4 millones de barriles diarios en octubre, 2,3 millones más que en septiembre. Este aumento se debe a un aumento de 3 millones en septiembre. Desde agosto se ha registrado un aumento acumulado de 5,3 millones.

Las exportaciones de petróleo del Golfo, excluidas Omán, alcanzaron 18,4 millones de barriles diarios en octubre. Sin embargo, siguen siendo el 26% por debajo de su nivel de preguerra. El petróleo crudo representa 15 millones de barriles diarios, es decir, el 82% del volumen anterior al conflicto.

Esta recuperación llevó al organismo a aumentar su previsión global de suministro para el cuarto trimestre de 2026 por 3,3 millones de barriles diarios. Sin embargo, durante todo el año se espera una disminución de 4,8 millones. Las pérdidas en el Oriente Medio y Rusia sólo se compensan parcialmente en otras partes.

En conjunto, se prevé que los Estados Unidos, el Canadá, el Brasil, la Argentina y Guyana aumentarán la producción en 1,6 millones de barriles al día de este año. Para 2027, el IEA pronostica un suministro global promedio de 108,1 millones, hasta 6,6 millones. Es una proyección, dependiendo en particular de la recuperación de los flujos del Golfo.

Consumo todavía retenido por los precios

La demanda se recupera menos rápido que el suministro. Las exportaciones de productos refinados y gas licuado de petróleo del Golfo permanecen cerca de la mitad de su nivel de preguerra. Los precios altos del combustible también siguen afectando el consumo.

El descenso anual previsto en el cuarto trimestre es de 2,7 millones de barriles diarios. Por lo tanto, sería menos marcada que en el segundo trimestre, donde la disminución era de 5 millones, y que en el tercero, a 3,8 millones. La agencia prevé un retorno al crecimiento alrededor del 2027 de marzo.

Casi el 80% del rebote esperado el próximo año vendría de GLP, etano y nafta, que se utilizan en petroquímicos. Los combustibles de transporte crecerían mucho menos. The EIA underlines the effect of electrification of vehicles and of improving their energy efficiency.

Más petróleo en el mar, menos en la tierra

Las existencias mundiales aumentaron en 52 millones de barriles en octubre, su primer aumento desde junio. Este aumento enmascara situaciones diferentes. Los volúmenes transportados en el mar saltaron 86 millones de barriles con la reanudación de las exportaciones del Golfo.

En la tierra, las reservas han disminuido aún más y se encuentran en su nivel más bajo desde al menos 2016. Las reservas totales de la OCDE perdieron 47 millones de barriles, incluidos 41 millones de barriles para poblaciones industriales. Desde el comienzo de la guerra, la disminución acumulativa de las existencias mundiales ha sido de 462 millones.

Por consiguiente, un aumento de la carga de tránsito no significa que las refinerías y los mercados tengan inmediatamente los mismos volúmenes. El transporte, descarga y procesamiento del petróleo crudo siguen siendo pasos distintos.

Diesel sigue siendo el punto de tensión

La disminución de los precios del petróleo crudo no se transmite uniformemente a los productos refinados. North Sea Dated Reference Oil aumentó de $136 por barril a principios de octubre a aproximadamente $93 en el momento de la presentación de informes. Este precio no es una cita en tiempo real el viernes.

En Europa, los precios del diesel cayeron un 11% en el mismo período. Sin embargo, seguían cerca de 180 dólares por barril, 77% por encima de su nivel anterior a la guerra. Los ataques a la infraestructura energética rusa limitan las entregas diésel, además de las pérdidas en el Oriente Medio.

Las refinerías mundiales procesaron 81,3 millones de barriles diarios en octubre, un hueco estacional. IEA planea aumentar a 84,7 millones en diciembre. También se basa en las nuevas cuotas de exportación de China para productos refinados y en la aceleración de la disponibilidad de existencias diesel de emergencia para reducir la brecha de suministro en los próximos meses.

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