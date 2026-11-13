Líbano: contrato firmado para laboratorio de drogas

El 12 de noviembre de 2026 el Ministerio de Salud y la Universidad Libanesa firmaron el acuerdo de establecer un laboratorio central de referencia para medicamentos. Rakan Nassereddine planea abrirse a principios de 2027 en el campus de Hadath, con el primer equipo financiado por una donación del Banco Mundial. Al día siguiente, el Ministro volvió a poner el proyecto en una política de control farmacéutico y calidad hospitalaria. La firma es un nuevo paso, distinto del encargo.

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El proyecto de laboratorio central de la droga está entrando en una nueva fase en Líbano. El Ministro de Salud Rakan Nassereddine y el Presidente de la Universidad Libanesa Bassam Badran firmaron un acuerdo de cooperación el 12 de noviembre de 2026 para crear un laboratorio de referencia para la seguridad, calidad y eficacia de los preparativos farmacéuticos. El ministro planeaba abrir a principios de 2027 en la Ciudad de la Universidad Rafic-Hariri en Hadath.

El viernes 13 de noviembre, en un foro sobre la calidad de la atención, Rakan Nassereddine volvió a mencionar este contrato firmado el día anterior. Lo presentó como uno de los instrumentos de su política de fiscalización de drogas, junto con nuevas reglas de evaluación y decisiones de suspensión relativas a determinados productos.

Del anuncio a la convención con la Universidad

El 5 de noviembre, el Ministro anunció la próxima firma de un acuerdo con la Universidad Libanesa. Ambas instituciones ya habían examinado los preparativos administrativos y técnicos del proyecto el 2 de noviembre. Por consiguiente, el Convenio de 12 de noviembre da expresión concreta a una etapa institucional que aún queda por alcanzar.

En la firma, Rakan Nassereddine indicó que se movilizaría una donación del Banco Mundial para equipar el laboratorio en una primera fase. No se especificó cantidad en este anuncio. El calendario anunciado se refiere al comienzo del año 2027: no corresponde a una apertura ya realizada, ni a una fecha precisa para iniciar los análisis.

El Ministro adjunta el proyecto a la Decisión No 8 del Consejo de Ministros, de 29 de octubre de 2025. Le asigna un papel en el análisis y registro de medicamentos y en la verificación de su calidad. Se propone prestar apoyo técnico al Ministerio y a la Agencia Nacional de Medicamentos para productos tanto locales como importados.

Un laboratorio respaldado por habilidades universitarias

Para Bassam Badran, la cooperación debe involucrar a investigadores, médicos y especialistas de la Universidad Libanesa al servicio de la salud pública. El presidente de la institución afirmó el compromiso de la universidad de poner sus recursos científicos y humanos disponibles y desarrollar una herramienta sostenible capaz de seguir desarrollos técnicos.

La ceremonia de firma incluyó a funcionarios de las facultades de medicina, farmacia, salud pública y ciencia, así como representantes de las profesiones farmacéuticas y el Comité Parlamentario de Salud.

On 13 November, Rakan Nassereddine recalled that the country had been deprived of its central pharmaceutical laboratory for more than 30 years. En su opinión, la creación de la nueva herramienta debería permitir el seguimiento de la calidad y eficacia de los medicamentos. Su puesta en marcha sigue siendo la siguiente etapa del proyecto.

Normas de evaluación y productos suspendidos

En el foro del viernes, organizado por el Ministerio con motivo del Día Mundial de la Calidad, Rakan Nassereddine detalló otras dos medidas. Anunció la actualización de las directrices y criterios para que cada droga que entraba en el Líbano se evaluara de conformidad con las normas de la Organización Mundial de la Salud.

He also reported decisions to suspend certain pharmaceutical products pending their review according to the criteria. El Ministro no dio nombres comerciales ni listas de productos en este discurso. Por lo tanto, este anuncio no se refiere a toda una categoría de tratamientos como peligrosos.

Calidad de los hospitales con limitaciones presupuestarias

El Ministro prorrogó esta prioridad a los hospitales. Anunció la voluntad de su departamento de cubrir el costo de cualquier hospital público eligiendo participar en un proceso de acreditación y clasificación. Este enfoque sigue siendo voluntario. The prospect of making it compulsory was raised, without announcing a new obligation applicable immediately.

Rakan Nassereddine también mencionó el fortalecimiento del control médico, con más controladores médicos, una nueva división de sus misiones y rotación entre ellos. Estima el requisito de cobertura sanitaria en aproximadamente 1.000 millones de dólares, para un sobre disponible para el departamento que no supere los 300 millones de dólares. Esas sumas son las que adelanta el Ministro en el foro.

En este contexto, el laboratorio de Hadath debe proporcionar capacidad técnica adicional para el control farmacéutico. El acuerdo está firmado y se ha anunciado un horizonte de apertura; el equipo del sitio y el lanzamiento real de los análisis determinarán la traducción operacional de esta asociación.

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