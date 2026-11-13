Pagos en Líbano: Diferentes redes

Los proveedores de pagos electrónicos tenían 4.836 puntos en el Líbano en 2025, frente a 3.955 en 2024. Su red se desarrolla a medida que la flota terminal bancaria disminuye más de 12 meses, a pesar de un rebote en la segunda mitad. Los datos del Banco del Líbano muestran por qué deben distinguirse las instituciones, los puntos de servicio, los usuarios y las cantidades transferidas. No prueban una sustitución directa de los bancos ni la desaparición de efectivo en operaciones diarias.

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La red de proveedores de pagos electrónicos desarrollada en el Líbano en 2025: el Banco del Líbano registró 4.836 puntos, en comparación con 3.955 en 2024. Mientras tanto, el número de terminales de pago bancario disminuye durante el año. Estos desarrollos describen diferentes infraestructuras. No prueban que los nuevos puntos sustituyen el equipo bancario o que el efectivo está cayendo.

Los pagos en el Líbano abarcan varios canales, que las estadísticas no permiten añadir sin precaución. El examen macroeconómico del 2025 de diciembre, publicado por el BDL en abril de 2026, separa a la flota bancaria de las actividades de los proveedores de pagos electrónicos. Su balance anual muestra una extensión de algunas redes, pero también una disminución de varias cantidades transferidas.

Pagos en Líbano: dos redes, dos unidades

Los 4.836 puntos identificados entre proveedores incluyen distribuidores y terminales de depósito de efectivo o retiro. Su número aumenta en 881, o 22,3% año tras año. Al mismo tiempo, hay 25 instituciones en esta categoría, un total sin cambios a partir del 2025 de junio.

Por lo tanto, un establecimiento no es un punto de servicio. La misma empresa puede operar varios puntos. El número de instituciones que ofrecen una cartera electrónica aumentó de 12 en diciembre de 2024 a 19 en 2025. Esta última figura incluye proveedores activos, no carteras individuales o clientes.

Indicador 2024 2025 Puntos de proveedor, incluyendo distribuidores y terminales 3.955 4.836 Instituciones que ofrecen activamente una cartera electrónica 12 de diciembre 19 Terminales de pago de la red bancaria en diciembre 24 953 22 357

Ambos parques no cumplen exactamente las mismas funciones. En particular, un terminal bancario se utiliza para aceptar el pago de un comerciante. Un terminal para cargar una billetera o quitar efectivo es otro paso en el circuito. Contarlos juntos produciría un indicador difícil de interpretar, sin la nomenclatura común o el control de cualquier solapamiento.

La disminución anual de las terminales enmascara una recuperación en la segunda mitad del año

El stock bancario aumentó de 24.953 terminales en diciembre de 2024 a 22.357 al año después. La disminución calculada es de alrededor del 10,4%. Pero la trayectoria no es uniforme: el BDL registró 25,033 aviones en marzo de 2025, luego 19,911 en junio. El número fue entonces 20.732 en agosto y 22.357 en diciembre.

La segunda mitad recupera 2.446 terminales en comparación con el nivel de junio. No trae el parque de vuelta a su nivel anterior de diciembre. Describir sólo la disminución anual borraría esta recuperación parcial; mencionar sólo el rebote desde junio eliminaría la contracción durante doce meses.

Sin embargo, la presencia de un terminal no indica su actividad real. Los datos del parque no dan el número de compras pagadas, su cantidad o la proporción de empresas que aceptan cada método de pago. El equipo instalado se puede utilizar poco. Por el contrario, un menor número de terminales puede manejar más operaciones si su uso aumenta.

Más puntos no significa más dinero transferido

La comparación con los flujos registrados por los proveedores ilustra esta diferencia. Las transferencias electrónicas transfronterizas, llamadas CET en el informe, pasaron de unos 2.800 millones de dólares en 2024 a 2.500 millones en 2025. El BDL ha bajado un 11,6% de sus cantidades no redondeadas. Las transacciones internas recibidas y remitidas también disminuyeron de 2.700 millones de dólares a 2.200 millones de dólares.

Por lo tanto, la densificación de la red coexiste con una disminución de estos volúmenes en valor. No se puede decir que cada punto se ocupa de más dinero. El cálculo de un promedio por punto también requeriría precaución adicional: las corrientes totales anuales y el número de puntos al final del período no miden exactamente la misma duración de la actividad.

Estas transferencias tampoco abarcan toda la circulación monetaria del país. El alcance observado es el de los contratistas y las operaciones definidas en el informe. No debe presentarse la suma de 2.500 millones de dólares como un conjunto de transferencias de la diáspora. El total agrega varios patrones, mientras que otros canales pueden registrar envíos separados.

Digital puede facilitar el flujo de efectivo

Una cartera electrónica y una terminal de retiro no describen una economía libre de líquidos. Un usuario puede alimentar una cuenta de efectivo, transferir el dinero electrónicamente, y luego ver al beneficiario retirarlo en efectivo. La operación combina el procesamiento digital y dos movimientos físicos.

A fin de medir la sustitución en efectivo, deben vigilarse los pagos que quedan totalmente electrónicos, depósitos y retiros, así como los usos de los beneficiarios. El número de proveedores o puntos no es suficiente. El BDL presenta estos servicios precisamente en el contexto de un sistema financiero orientado hacia operaciones en efectivo y digitales desde la crisis de 2019.

La extensión de la red puede mejorar la proximidad de un servicio, pero su accesibilidad también depende de horarios, tarifas, disponibilidad de efectivo y cobertura geográfica. El total nacional no mide ninguna de estas dimensiones. No solo demuestra una mejora equivalente en todas las regiones o para todos los usuarios.

Por lo tanto, el siguiente balance debe leerse de varias maneras: ubicación de puntos, proveedores activos reales, operaciones realizadas y condiciones de uso. El aumento del 22,3% en la red de proveedores es un resultado específico para 2025. Describe una infraestructura en expansión, aún no la frecuencia de uso, el costo pagado por los clientes o la disminución de su dependencia en los billetes.

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