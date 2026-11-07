Activos Rifaat Assad: un comité franco-sirio anunció

Se anuncia un comité franco-sirio para supervisar proyectos financiados por activos confiscados en Rifaat al-Assad. Las propuestas deben ser intercambiadas la próxima semana. Las cantidades oficiales se dividen entre 47, 51 y 54 millones de euros. No se confirman los pagos, y la lista de proyectos beneficiarios queda por especificar públicamente.

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Un comité franco-sirio debe supervisar proyectos de desarrollo financiados por los activos confiscados en Rifaat al-Assad. Según el informe oficial sirio publicado el sábado 7 de noviembre de 2026, ambas partes acordaron su creación en París. Planean intercambiar propuestas de proyectos la semana próxima. No se anuncian pagos.

Rifaat Assad Assets Committee

Qutaiba Kadish, responsable de la cooperación internacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria, se reunió con Jean-François Guillaume, Enviado Especial de Francia para Siria. Su debate se centró en los procedimientos necesarios para asignar fondos a proyectos en beneficio de la población siria.

El mandato del comité anunciado sería supervisar estos proyectos. Las actas no darán su composición, sus normas de decisión o una fecha de primera reunión. Tampoco especifica los proyectos ya seleccionados. Por consiguiente, el acuerdo en principio sobre este órgano no demuestra que se haya liberado la financiación.

Cantidades oficiales que no están de acuerdo

El informe sirio de 7 de noviembre se refiere a aproximadamente 54 millones de euros. Esta cantidad difiere de las cifras publicadas por la diplomacia francesa. En su sesión informativa de prensa celebrada el 16 de julio de 2026, el portavoz del Quai d’Orsay había indicado concretamente 51 millones de euros.

Una hoja informativa del mismo ministerio, actualizada el 6 de noviembre, menciona 47 millones de euros. En él se presenta la restitución que debe hacerse después de la negociación de su marco, en forma de proyectos de desarrollo. Los documentos consultados no explican estas diferencias. No hacen posible determinar una sola suma permanentemente disponible, por mucho menos para ver su transferencia.

En julio, el portavoz francés había declarado que los programas de utilización seguían siendo examinados. Una carta de intención fue firmada cuando Emmanuel Macron se mudó a Damasco. El anuncio del Comité se refiere así a la organización de la restitución, en consonancia con este compromiso.

De la confiscación judicial a proyectos civiles

La decisión judicial precede a estas negociaciones diplomáticas. En una respuesta parlamentaria publicada el 10 de febrero de 2026, el Gobierno francés recuerda que la confiscación de los bienes de Rifaat al-Assad se hizo definitiva el 7 de septiembre de 2022, por decisión del Tribunal de Casación.

El mecanismo francés se basa en la ley del 4 de agosto de 2021. Under the supervision of the Ministry of Foreign Affairs, the proceeds from the sale of confiscated property must finance cooperation and development actions. Las poblaciones civiles de los países interesados son los beneficiarios.

Los proyectos se examinan caso por caso. En la misma respuesta, el Ministerio indicó que trabajaba con la sociedad civil siria y las organizaciones francesas. Por lo tanto, el mecanismo descrito no es simplemente entregar un sobre no marcado a las autoridades de Damasco.

La etapa anunciada para la próxima semana sigue siendo el intercambio de propuestas. Es necesario aclarar la selección de proyectos, sus presupuestos y el calendario de la financiación inicial.

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