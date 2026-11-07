Israel: Eisenkot Elegido para formar un gobierno · Global Voices

Isaac Herzog anunció su elección de Gadi Eisenkot para tratar de formar el próximo gobierno israelí. La ejecución oficial del mandato está prevista para el domingo 8 de noviembre. Con 67 recomendaciones, pero sólo 48 diputados en su bloque, el ex Jefe de Estado Mayor debe superar el veto entre los asociados. Su eventual llegada podría desbloquear una comisión de investigación el 7 de octubre, sin determinar el destino del juicio Netanyahu. Perfil, posiciones documentadas, posibles coaliciones y próximos pasos de una alternancia aún incierta.

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El presidente israelí Isaac Herzog anunció el sábado 7 de noviembre su intención de confiar a Gadi Eisenkot con la formación del próximo gobierno. La entrega oficial del mandato está prevista para el domingo 8 de noviembre a las 17.00 horas en Jerusalén. Para Benjamin Netanyahu, este es un revés importante, pero aún no el fin de su poder. Eisenkot debe transformar 67 recomendaciones parlamentarias en un acuerdo entre socios profundamente divididos. Su eventual llegada también abriría una nueva secuencia sobre las responsabilidades del 7 de octubre de 2023, sin decidir el destino judicial de su oponente.

La distinción es esencial: Israel todavía no ha cambiado su Primer Ministro. La Presidencia anunció su elección el sábado por la noche, después de nuevas consultas durante el fin de semana. El acto oficial debe tener lugar al día siguiente en la residencia presidencial. Netanyahu permanece en la cabeza del gobierno saliente hasta la formación de un nuevo ejecutivo.

Las elecciones del 27 de octubre privaron su campamento de mayoría, sin dar una victoria decisiva a la oposición. El Likud siguió siendo el primer partido, con 27 escaños. Yashar, la formación de Eisenkot, recibe 21. El presidente debe, sin embargo, apreciar la capacidad de formar un gobierno, en lugar de designar mecánicamente al líder del partido que llegó primero.

Gadi Eisenkot enfrenta una mayoría aún no encontrada

Las consultas crearon un equilibrio favorable para el ex Jefe de Estado Mayor. La declaración de Herzog del 5 de noviembre identificó 67 recomendaciones para Eisenkot, en comparación con 46 para Netanyahu. Siete diputados, los del judaísmo unificado de la Torá, no habían recomendado ningún candidato. Esta negativa debilitó Netanyahu sin traer automáticamente un aliado adicional a Eisenkot.

Estas cifras no son un acuerdo gubernamental. El núcleo político de Eisenkot consta de cuatro listas y sólo 48 diputados: Yashar cuenta 21, Naffali Bennett Yachad y Yair Lapid 12, Yair Golan Ocho Demócratas, y Yisrael Beytenu d’Avigdor Liberman Sept. La mayoría absoluta del Knesset es 61 de 120 asientos.

Las 19 recomendaciones adicionales proceden de las dos listas árabes: once miembros elegidos de la Lista Conjunta y ocho de Rasam. Quieren evitar la renovación de Netanyahu y sus socios de extrema derecha. Pero recomendar a Eisenkot al presidente, apoyar su candidatura y participar en su gobierno son tres compromisos diferentes.

El campamento tradicional de Netanyahu totaliza 53 escaños. Además de los 27 miembros elegidos de la Likud, incluye siete diputados de Otzma Yehudit, siete d Las siete abstenciones de la UTJ explican el cambio de 53 escaños en este campo a 46 recomendaciones presidenciales.

El camino árabe, posible en papel y bloqueado políticamente

La primera posibilidad sería depender de los representantes elegidos árabes. Todas las recomendaciones a Eisenkot representan 67 puestos. Algunos de los partidarios podrían permanecer fuera de la firma, garantizando la nominación y algunos votos esenciales. La Lista Común expresó su disponibilidad de apoyo externo.

Este escenario se ve afectado por el rechazo de los socios de Eisenkot, especialmente Liberman. Excluye un gobierno que depende de Rasam o la Lista Común. El gobierno también se opone a una coalición con Raam. Por lo tanto, Eisenkot debe obtener una evolución política, y no sólo añadir funcionarios electos que ya estén dispuestos a recomendarla.

Los cálculos detallados muestran la dificultad. Los 48 miembros del bloque alcanzarían 56 asientos solo con Rasam. Con la única Lista Común, serían 59. Para obtener una mayoría absoluta sin más reuniones, habría que reunir a los dos grupos. Un gobierno minoritario también puede solicitar abstenciones en el momento de su presentación de candidaturas, pero esa hipótesis requiere arreglos adicionales.

Las partes árabes mantendrán su agenda y sus demandas. Su oposición a Netanyahu no vale la pena unirse a la línea segura de Eisenkot. El apoyo externo exigiría compromisos concretos y un mecanismo para mantener acuerdos más allá de la primera votación.

Ultraortodox puede proporcionar exactamente 61 asientos

El otro camino pasa por las formaciones religiosas. La adición es precisa: 48 miembros del bloque Eisenkot, siete de la UTJ y seis de los Shas dan 61 asientos. Esta fórmula tendría una mayoría absoluta sin depender de las listas árabes. Sin embargo, no tendría margen de seguridad en caso de deserción.

El viernes 6 de noviembre, Liberman abrió este camino. Largamente hostil a una alianza con los partidos ultraortodoxos, se declaró dispuesto a comprometer su reclutamiento militar. Mantuvo su objetivo de reemplazar a Netanyahu y su negativa a depender de los partidos árabes. Esto hace posible discutir una coalición que antes era difícil de concebir.

No resuelve el desacuerdo principal. Eisenkot sigue defendiendo el servicio obligatorio para todos, que podría ser militar, nacional o civil. Las partes ultraortodoxas exigen garantías para los estudiantes de instituciones religiosas. El calendario, las exenciones, las metas de contratación y las sanciones siguen siendo cuestiones que deben negociarse.

UTJ celebró la apertura de Liberman, al tiempo que indicó la espera de una propuesta formal. Shas mantiene una posición diferente: recomendó a Netanyahu y sigue comprometido con él. Los seis asientos en Shas serían indispensables para esta combinación. Por lo tanto, la paciencia no es suficiente para hacer posible la alternancia.

Una fórmula mixta también podría implicar a asociados religiosos y partidarios árabes. Sin embargo, multiplicaría las dificultades ya presentes en cada escenario. En esta etapa, no hay acuerdo público para presentar uno de estos edificios como adquirido.

El ex líder militar se convierte en un oponente de Netanyahu

Gadi Eisenkot, de 66 años, pertenece a la generación de líderes israelíes, desde el mando militar hasta la política. Hijo de inmigrantes marroquíes, creció en Tiberias y Eilat. Su carrera militar comenzó en 1978 en la Brigada Golani, donde ocupó varias funciones de mando.

Luego dirigió unidades y comandos importantes, incluyendo el Mando Norte. Nombrado Jefe de Estado Mayor el 16 de febrero de 2015, dejó su oficina en enero de 2019, después de más de cuatro décadas de servicio. Esta experiencia es el núcleo de su credibilidad política y su discurso sobre la seguridad.

Eisenkot entró en política con Benny Gantz en 2022. Después del ataque del 7 de octubre de 2023, se unió al gobierno de emergencia de Netanyahu. Lo abandonó en junio de 2024 con el campamento de Gantz, con el trasfondo de desacuerdos sobre la conducción de la guerra y sus objetivos.

La guerra también golpeó personalmente. Su hijo de 25 años, Gal, murió luchando en la Franja de Gaza en diciembre de 2023. Este evento forma parte de su viaje público, sin resumir sus posiciones ni prescindir de examinar las decisiones en las que participó.

Un colapso institucional más que un punto de inflexión pacifista

Eisenkot quiere formar un gobierno nacional de emergencia alrededor de sus cuatro socios. Pidió a otras formaciones que deseaban unirse a él para aceptar varios principios. Estos incluyen el carácter judío y democrático de Israel, los valores de su declaración de independencia y un servicio obligatorio para todos.

También requiere el reconocimiento de Hamas como organización terrorista y el desmantelamiento de sus capacidades militares y gubernamentales. Estas condiciones arrojan luz sobre los límites de la apertura a los partidos árabes. Aún no son un programa de coalición firmado, con una división de responsabilidades ministeriales.

Su calificación como centrista no debe implicar una conversión a una política pacifista. Durante la campaña, Eisenkot rechazó la creación de un Estado palestino. También defiende los asentamientos que, según él, se ajustan a las condiciones de legalidad e interés nacional.

Por otra parte, denunció la violencia de los colonizadores y criticó el proyecto de extensión E1. Por lo tanto, su oposición a los socios de extrema derecha de Netanyahu implica diferencias reales, sin equivalente a un compromiso de desmantelar los asentamientos o relanzar inmediatamente un proceso de paz.

Para el Líbano, su pasado militar sigue siendo un elemento importante. Eisenkot está asociado con la llamada doctrina Dahiyeh, basada en el uso de fuerza masiva y desproporcionada contra el adversario. Su posible adhesión al poder por sí sola no permite un retiro israelí, un asentamiento fronterizo o un cambio automático a Hezbollah.

Las decisiones concretas dependerán del programa negociado, la composición de la firma y las relaciones de poder de seguridad. La brecha entre los demócratas del Golán, el derecho de Bennett y el derecho de Liberman ya impondría compromisos. Por consiguiente, toda promesa de cambio regional debe distinguirse de las posiciones realmente expresadas.

Netanyahu seguiría enfrentándose a su juicio

La consecuencia inmediata para Netanyahu es política: un rival obtiene la primera oportunidad de construir un gobierno. Si tiene éxito, el líder del Likud perdería el liderazgo ejecutivo. Pero el anuncio presidencial no es una expulsión inmediata ni una decisión judicial.

Su juicio penal sigue en curso. Al 5 de noviembre, continuaron las audiencias ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén. Netanyahu enfrenta cargos de fraude y abuso de confianza en 1000, 2000 y 4000 archivos. El caso 4000 también incluye una carga de corrupción. Niega los cargos contra él.

These cases concern, respectively, gifts received from wealthy businessmen, discussions on favourable media coverage and alleged regulatory benefits to Bezeq. In the latter case, the prosecution argues that a favourable coverage on the Walla site would have been the counterpart. Estos elementos siguen siendo cargos para ser juzgados.

The judges suggested that the prosecution should consider withdrawing the charge of corruption in the 4000 case. La fiscalía continuó. Por consiguiente, presentar este debate como abandono del enjuiciamiento o absolución sería inexacto.

Una alternancia no eliminaría el juicio y no garantizaría una condena. Los tribunales valoran las pruebas y argumentos de la defensa. El Primer Ministro exhortó a formar un gobierno no tiene el poder de decidir la culpabilidad de su predecesor.

La cuestión del perdón es también un procedimiento separado. Netanyahu presentó una solicitud a finales de noviembre de 2025. Herzog indicó que quería centrarse en la búsqueda de un acuerdo judicial antes de una posible decisión. No hay pruebas verificadas para presentar un indulto contra una salida política como contrato.

7 de octubre podría volver a una comisión estatal

El cambio más directo podría afectar al examen de las responsabilidades en el desastre del 7 de octubre de 2023. Eisenkot anunció el 29 de octubre un texto sobre una comisión estatal de investigación. Puso esta iniciativa entre las prioridades que quiere poner ante el nuevo Knesset.

Una coalición que apoya esta investigación podría levantar el estancamiento político que rodea su creación. Podría abrir un examen a fondo de las decisiones gubernamentales, de inteligencia y militares antes del ataque. Pero queda por obtener el acuerdo de los socios, el alcance elegido y las decisiones necesarias.

En el mecanismo tradicional de una comisión estatal, el gobierno decide su establecimiento y el Presidente del Tribunal Supremo nombra a sus miembros. This procedure is intended to ensure independence from officials whose actions would be examined. La comisión puede escuchar testigos y formular recomendaciones personales.

Su trabajo no es un juicio penal. La responsabilidad política o administrativa, la recomendación personal y la condena penal están sujetas a procedimientos diferentes. Sería prematuro indicar cuáles serían las responsabilidades contra Netanyahu, otros líderes o oficiales militares.

La controversia de investigación sigue abierta. El 23 de septiembre, el Tribunal Superior dio al Gobierno hasta el 15 de enero de 2027 para aclarar cómo se propone examinar los acontecimientos. Una nueva mayoría podría actuar antes de este plazo, pero el anuncio del mandato en Eisenkot no vale la pena establecer la comisión.

Un mandato limitado, entonces otras posibilidades en caso de fracaso

Después de la entrega formal del mandato, Eisenkot tendrá 28 días para formar un gobierno. El Presidente podrá conceder una prórroga total de hasta 14 días. El objetivo es presentar un equipo y orientaciones capaces de ganar la confianza del Knesset.

En caso de fracaso, Herzog podrá confiar la misión a otro miembro del Parlamento o ver la falta de solución. Otra fase permite a 61 diputados proponer un candidato dentro de 21 días. Este último tiene 14 días para formar un gobierno. El agotamiento de las posibilidades institucionales puede dar lugar a nuevas elecciones.

Netanyahu por lo tanto mantiene una estrategia de espera y negociación. Puede esperar el fracaso de su oponente o defender una fórmula de unidad. Pero Yashar rechaza a un gobierno bajo su liderazgo, y los desacuerdos entre los bloques siguen siendo considerables.

El primer plazo es ahora la ceremonia anunciada el domingo 8 de noviembre a las 17.00 horas en Jerusalén. Entonces el nuevo Knesset será instalado el 10 de noviembre. Los votos parlamentarios y los compromisos del partido demostrarán si las 67 recomendaciones de Eisenkot pueden llegar a ser mayoría capaces de gobernar.

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