El libanés ganó el torneo Oeste y Central del Trofeo de los Siete de Asia Rugby en Aqaba. Golpean a Jordania 22–0 en la final después de cinco victorias más. El curso totaliza 155 puntos marcados y 17 contados. El título abre el acceso a la Serie Sevens 2027, según las reglas anunciadas por Asia Rugby.

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El Libanés Rugby a 7 selección de mujeres ganó el sábado 7 de noviembre, el torneo Oeste y Central del Trofeo de los Siete de Asia Rugby Emirates en Aqaba, Jordania. Los libaneses derrotaron al país anfitrión 22–0 en la final, después de un curso de seis victorias sin derrota. El título también allana el camino para el Asia Rugby Emirates Sevens Series 2027, de acuerdo con la apuesta de promoción anunciada por el organizador.

Los días 6 y 7 de noviembre, el concurso de mujeres reunió cinco selecciones: Líbano, Jordania, Siria, Iraq y Arabia Saudita. Es un rugby a siete, una disciplina sindical de rugby, no rugby a XIII. El trofeo ganado en Aqaba se refiere a la zona oeste y central del programa asiático.

Cuatro golpes en pollo, luego dos en fase final

El Líbano terminó su fase de gallina con cuatro victorias. Los jugadores dominaron Siria 32–0, luego Arabia Saudita 27–5. También derrotaron a Jordania 22–7 e Irak 35–0. Estos resultados les permitieron acercarse a los encuentros con la eliminación directa sin haber concedido la derrota.

En la semifinal, los libaneses recuperaron a las mujeres sauditas y ganaron 17-5. La final corrió contra ellos por segunda vez con las mujeres jordanas. Ya victoriosos en la piscina, terminaron esta vez sin cobrar un punto, en la puntuación de 22–0.

La adición de los seis resultados da 155 puntos marcados para 17 recogidos. El Líbano no recibió puntos en tres reuniones: contra Siria, Iraq y Jordania en la final. Estas cifras resumen un curso victorioso contra cada uno de los otros equipos involucrados.

Un trofeo regional y acceso al nivel superior

Antes del torneo, Asia Rugby anunció que los ganadores de las competiciones de hombres y mujeres ganarían su lugar en la Serie Sevens 2027. Este dispositivo hace del Trofeo un paso promocional para las selecciones que buscan alcanzar el circuito superior. El éxito libanés es parte de este viaje, más allá de la entrega de la copa.

El torneo fue organizado por Asia Rugby y organizado por la Federación Jordaniana en Ayla Oasis, Aqaba. Incluye nueve equipos masculinos además de las cinco selecciones femeninas. Para Jordania, fue la primera organización de un torneo asiático de rugby de siete en su territorio, según el foro continental.

Qais Al Dhalai, presidente de Asia Rugby y la Federación Árabe, presentó el trofeo a los jugadores libaneses. Sus resultados finales son individuos: seis reuniones, seis victorias y un éxito final contra el país organizador.

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