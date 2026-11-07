Qlayaa pide apoyo duradero para el nuncio Borgia

En Qlayaa, el alcalde pidió al Nuncio Paolo Borgia asistencia a largo plazo para obtener acceso a la tierra, vender aceite de oliva y apoyar a las familias. Durante su visita, el 7 de noviembre, funcionarios locales también examinaron los gastos de calefacción y escuela, sin anunciar ningún nuevo financiamiento para estas necesidades.

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En Qlayaa, en el distrito de Marjayoun, los líderes locales pidieron al Nuncio Apostólico Paolo Borgia el sábado 7 de noviembre que siguiera apoyando a los habitantes. Piden necesidades específicas: acceso a la tierra que sigue siendo difícil de alcanzar, venta de producción agrícola, financiación de la calefacción y reducción de las tasas escolares. El representante de la Santa Sede visitó la localidad después de una parada en Deir Mimas.

Alcalde Hanna Daher presentó estas peticiones en una reunión post-masa en la Iglesia de San Jorge. Agradeció al nuncio por sus intervenciones humanitarias y por los pasos que, según dijo, habían permitido a las personas y los agricultores unirse a sus parcelas. Espera que esos esfuerzos se extiendan a la tierra donde el acceso sigue siendo imposible.

Cultivos para la venta y gastos de invierno

La llamada municipal va más allá de la entrega de emergencia de punto. Hanna Daher citó calefacción, necesidades básicas, matrícula y apoyo familiar. También pidió ayuda para la eliminación de cultivos, incluido el aceite de oliva. Estas solicitudes se presentaron como condiciones necesarias para mantener a los habitantes en su aldea.

Las solicitudes presentadas al Nuncio no implican en este momento financiación anunciada ni un calendario para reabrir el acceso a la tierra.

La recepción reservada a Paolo Borgia había colocado la agricultura a la vanguardia. Los niños de la parroquia le ofrecieron pan y aceite de oliva. Frente a la iglesia, la gente lo recibió con una corona laurel, aplausos y una liberación de paloma. Asistieron a la recepción representantes municipales elegidos y varios sacerdotes.

Borgia saluda el apego de los habitantes a su aldea

En su homilía, el nuncio elogió la fe y la perseverancia de los habitantes ante las dificultades de la guerra. Subrayó su apego a su tierra y sus raíces cristianas y libanesas. Les dio el afecto y la bendición del Papa.

Paolo Borgia se centró en la esperanza, la solidaridad y la negativa a dejar el miedo aislar a los habitantes. Presentó el amor al prójimo, la misericordia y la justicia como fundamentos de la paz.

El párroco, Padre Antonios Farah, también solicitó la continuación del compromiso de la Santa Sede. Recordó el apoyo humanitario, las iniciativas de salud y la vigilancia de las dificultades cotidianas que planteaba el nuncio. Destacó el derecho de los habitantes a vivir en condiciones de seguridad, a trabajar su tierra, a vender su producción y criar a sus hijos.

El sacerdote afirmó que los habitantes no querían tomar armas. También se refirió a las familias separadas de sus seres queridos durante unos 26 años y pidió que la búsqueda de la paz les permitiera reunirse.

Los diputados Melhem Khalaf y Firas Hamdan asistieron a la reunión en la sala parroquial. El municipio otorgó una distinción al nuncio. Más allá de esta recepción, Hanna Daher le pidió que continuara los pasos para abrir el acceso a las parcelas aún inaccesibles y ayudar a los productores a encontrar puntos de venta para su aceite.

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