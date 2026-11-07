Trípoli: Egipto reabre la sede diplomática

Egipto reabre la sede histórica de su embajada en Trípoli, cerrada en 2014. Badr Abdelatty acompaña esta inauguración de discusiones sobre nacionales egipcios, comercio y energía. La misión ya había reanudado las actividades antes: esta ceremonia no dio lugar a un regreso después de doce años de total ausencia diplomática.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Egipto reabrió la sede histórica de su embajada en Trípoli, Libia, el sábado 7 de noviembre de 2026. Badr Abdelatty presidió la ceremonia con Taher al-Baour, a cargo de Asuntos Exteriores libios. Esta reubicación a un edificio renovado acompaña las discusiones sobre los intercambios económicos y la situación de los nacionales egipcios.

Una sede diplomática reabierto después de la renovación

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto confirma la reapertura del edificio y la presencia de ambos funcionarios. Badr Abdelatty agradeció a las autoridades libias su apoyo a la labor de mantenimiento y renovación. Presentó este lugar como parte del patrimonio histórico y diplomático de Trípoli.

La sede se cerró en 2014, en un contexto de deterioro de la seguridad. Fue reabierto doce años después. Sin embargo, no significa que ninguna actividad diplomática egipcia haya cesado durante ese período.

La misión egipcia ya estaba trabajando en Trípoli en 2021. En junio de ese año, su funcionario anunció la liberación de nacionales detenidos en Libia. Por lo tanto, la novedad del 7 de noviembre se refiere al regreso al asedio histórico, en lugar de la restauración de las relaciones entre ambos países.

Demandas concretas para egipcios en Libia

La visita también incluye una entrevista con Abdelhamid Dbeibah, jefe del gobierno de unidad nacional con sede en Trípoli. Según el informe egipcio, Badr Abdelatty solicitó instalaciones adicionales para sus compatriotas que vivían en Libia. En particular, pide la prórroga de los plazos administrativos y la cancelación de multas acumuladas en períodos anteriores.

El Ministro también pidió medidas a favor de los estudiantes egipcios. La liberación no presenta estas aplicaciones como decisiones que ya se han aplicado. No especifica ningún calendario, número de beneficiarios o procedimiento para beneficiarse de él.

Ambos dirigentes acordaron fortalecer el comercio y la inversión y eliminar las barreras comerciales. Sus debates se centraron en la participación de empresas egipcias en proyectos de infraestructura y reconstrucción libios. Incluyen preparativos para una futura reunión del Alto Comité Conjunto.

Proyectos de energía todavía por ejecutar

En los locales de la embajada, Badr Abdelatty se reunió con Khalifa al-Sadeq, el ministerio libio de petróleo y gas. El comercio se centró en las conexiones de gas, los productos derivados del petróleo y el refinamiento del petróleo libio en Egipto para la reexportación.

El ministro egipcio pidió acelerar estos proyectos, así como la rehabilitación de refinerías libias e interconexión eléctrica. En el informe no se mencionan nuevos contratos firmados o fechas de vencimiento para la entrada en servicio. Khalifa al-Sadeq debe visitar El Cairo en breve para continuar las conversaciones con los ministros de petróleo y electricidad egipcios.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews