Un dron ruso golpeó un edificio Kharkiv en la noche del 25 al 26 de noviembre, matando al menos dos según el alcalde. In Kyiv, relief personnel identified seven wounded and evacuated four people, including two children.

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Un dron ruso golpeó un edificio Kharkiv en la noche del 25 al 26 de noviembre, matando al menos dos según el alcalde. In Kyiv, relief personnel identified seven wounded and evacuated four people, including two children.

En Kharkiv, un edificio residencial afectado

El alcalde de Kharkiv Ihor Terekhov dijo el jueves por la mañana que dos personas habían sido encontradas muertas después de que un drone golpeara un edificio en el distrito de Novobavarskyi. Otras tres personas resultaron heridas, según el informe municipal. Un apartamento incendió. El alcalde también indicó que la gente podría estar bajo los escombros, sin confirmar su número.

En Kiev, incendios en el distrito de Desnianskyi

En la capital, el alcalde Vitali Klitschko declaró el miércoles por la noche que la ciudad fue apuntada por misiles balísticos. The Ukrainian State Emergency Service then reported several fires and destructions in non-residential buildings in the Desnianskyi neighbourhood. Los bomberos extinguieron todos los incendios que habían identificado en esta área. Sus antecedentes de siete heridos actualizaron el primer conteo municipal, que indicaba cuatro, dos de los cuales estaban en grave situación.

En la región de Dnipropetrovsk, el alivio ucraniano también informó de que un hombre había sido herido en el distrito de Nikopol. Se informó de incendios en otras zonas de la región. Estos balances locales no son un balance nacional.

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