Los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, el Canadá y el Japón están pidiendo a las partes y los parlamentarios que apoyen públicamente la autoridad estatal. También solicitan un procedimiento independiente en el caso Dahr al-Baydar.

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Cinco embajadas en Beirut apoyaron el monopolio de armas del Estado libanés el miércoles 25 de noviembre, e instaron a diputados y partidos a apoyar públicamente su derecho exclusivo a decidir la guerra y la paz. Su declaración también exige un procedimiento judicial independiente en el caso de los explosivos Dahr al-Baydar.

El texto está firmado por las misiones diplomáticas de Australia, el Canadá, el Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos. Exhortan a los políticos libaneses a que hagan un compromiso público con las posiciones expresadas por el Presidente Joseph Aoun y el Primer Ministro Nawaf Salam sobre la autoridad estatal. En el comunicado no se detalla ningún calendario de desarme ni se presta más asistencia.

An appeal that also concerns the procedure in Dahr al-Baydar

The five missions reported that they had taken note of the measures taken by the Lebanese authorities in connection with the explosive truck seized in Dahr al-Baydar in October. Exigen que la justicia pueda establecer responsabilidades rápidamente, sin injerencia política. On 5 November, two arrest warrants were issued for persons already detained. These procedural acts do not constitute convictions.

La declaración llama Dahr al-Baydar. No comentó sobre la nueva incautación de explosivos en la zona de Qaa, anunciada por el ejército el 22 de noviembre, ni sobre las detenciones entre Bécharré y Batrun. Estos tres casos tienen procedimientos separados.

No anunciado dispositivo

Las cinco embajadas apoyan el ejercicio de la autoridad estatal en todo el Líbano. En el texto no se anuncia ningún mecanismo de aplicación. En el caso Dahr al-Baydar, la declaración no solicita la transferencia a otra jurisdicción ni establece un plazo para la investigación.

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