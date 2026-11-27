El Parlamento Europeo desafía la ruta acordada por Ankara y Trípoli, pide la protección del cable eléctrico entre Grecia y Chipre y pide una revisión de cierta financiación. Turquía rechaza la resolución.

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El Parlamento Europeo desafía la ruta acordada por Ankara y Trípoli, pide la protección del cable eléctrico entre Grecia y Chipre y pide una revisión de cierta financiación. Turquía rechaza la resolución.

El Parlamento Europeo pidió el jueves 26 de noviembre en Estrasburgo, Turquía y las autoridades libias que retiraran su Memorando de Delimitación Marítima de 2019. Los eurodiputados creen que el acuerdo infringe los derechos de terceros países, principalmente los de Grecia, y reafirman su apoyo a Atenas y Nicosia. El Ministerio de Relaciones Exteriores turco rechazó el texto el mismo día. La resolución no niega el acuerdo y no establece una frontera en el mar.

Un acuerdo firmado por Trípoli, ahora aprobado en el Este

El memorándum fue firmado en Estambul el 27 de noviembre de 2019 entre Turquía y el gobierno de acuerdo nacional instalado en Trípoli. Se establece un límite para la plataforma continental y la zona económica exclusiva entre los dos signatarios. El 8 de diciembre entró en vigor según el Registro de Tratados de las Naciones Unidas, se registró tres días después. Este registro da fe del depósito del texto; No es una decisión de la ONU en la ruta.

La Cámara de Representantes de Libia, con sede en el Oriente y antes se opuso al acuerdo, lo aprobó el 20 de octubre de 2026. La votación da apoyo político a Ankara más allá del campamento libio con el que había firmado. Para los eurodiputados, este cambio interno no permite que Ankara y Trípoli impongan la ruta a Grecia u otros países que no han consentido.

Los derechos de las islas en el corazón de la controversia

Atenas culpa al memorando por ignorar la presencia de sus islas, en particular Creta. El debate se refiere a los derechos de exploración y explotación en el mar y a la forma de dibujar un límite cuando varios Estados reclaman el mismo espacio. El Parlamento invocó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar: una isla como Creta podría crear zonas marítimas, sin que esta norma estableciera únicamente la frontera en caso de superposición.

Ankara considera que la ruta acordada con Trípoli se basa en una delimitación equitativa. El Ministerio de Relaciones Exteriores turco acusa a la Unión de tomar partido en solidaridad con sus miembros cuando, según él, no tiene competencia para definir estas áreas. Turquía no ha firmado la Convención sobre el Derecho del Mar; Libia la firmó pero no la ratificó. El Parlamento recuerda que las normas del derecho consuetudinario aplicables a la delimitación no se limitan a los Estados partes en la Convención.

Cable eléctrico y permisos de exploración

La disputa tiene consecuencias más allá de las tarjetas. Los eurodiputados citan el trabajo preparatorio para el Interconexor de Gran Mar, el proyecto de cable griego-Chipre. La resolución recuerda que en julio de 2024 buques turcos, invocando la demanda de jurisdicción de Ankara, obstruyeron una campaña de reconocimiento cerca de la isla griega de Kassos. Pide a la Comisión que proteja el proyecto y a Turquía que no interfiera en la colocación de cables en zonas donde los Estados Miembros ejercen sus derechos.

El Parlamento también abarca los permisos de prospección, las encuestas sísmicas y las concesiones basadas en memorandos en zonas en que se superponen las reclamaciones. Pide a la Comisión que supervise que la financiación europea no apoye esas actividades y, si no, que considere su suspensión o reorientación sin penalizar la ayuda a la población. Invita al Consejo a que considere posibles medidas selectivas si las actividades impugnadas tienen lugar o continúan. El voto del jueves no aprobó ninguna sanción.

Informe solicitado en un plazo de tres meses

La resolución apoya las negociaciones entre Grecia y Libia y se refiere a la posibilidad de un arreglo judicial o arbitral si se cumplen las condiciones de jurisdicción. Pide a la Comisión y al Jefe de la Diplomacia Europea que informen en un plazo de tres meses sobre sus acciones, las garantías previstas para los fondos europeos y las medidas propuestas para proteger los derechos de los Estados Miembros.

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