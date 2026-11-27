El Comité Conjunto falló el 26 de noviembre. El proyecto de presupuesto social para 2027 se presenta a la Asamblea Nacional, sin perjuicio de las disposiciones que aún se están examinando.

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El Comité Conjunto falló el 26 de noviembre. El proyecto de presupuesto social para 2027 se presenta a la Asamblea Nacional, sin perjuicio de las disposiciones que aún se están examinando.

Miembros del Parlamento y senadores reunidos en el Comité Conjunto el jueves 26 de noviembre no elaboraron un texto conjunto sobre la financiación de la seguridad social para 2027. La conclusión de desacuerdo, registrada en ambas cámaras, remite el proyecto a la Asamblea Nacional. No es el rechazo final del presupuesto ni la entrada en vigor de medidas votadas por el Senado.

Dos primeras lecturas, dos resultados opuestos

On 23 October, MEPs did not adopt the revenue section, which led to the rejection of the draft at first reading. El texto fue aprobado en el Senado, que aprobó una versión modificada el 18 de noviembre por 201 votos a 124. El Comité Conjunto debe tratar de llegar a un acuerdo sobre las disposiciones que aún se están examinando. La declaración publicada el jueves demuestra su fracaso, pero no identifica los artículos que impidieron un acuerdo.

Economía propuesta, no medidas eficaces

El proyecto inicial del gobierno apuntaba a un déficit de 12.700 millones de euros en 2027, en comparación con 21.800 millones previstos para 2026. Estas sumas se refieren a los planes básicos obligatorios y al Fondo de Solidaridad de la Edad Vieja. Corresponden a previsiones, no al equilibrio real, y el objetivo de 12.700 millones es el de la versión inicial. Propone ingresos adicionales y economías en gastos de salud y pensiones.

El voto del 18 de noviembre en el Senado no es suficiente para convertir las medidas en esta versión en reglas para asegurados, pensionistas o empleadores. El texto que los Miembros volverán a examinar puede ser modificado. El presupuesto social también está separado del proyecto de ley de finanzas, que establece los ingresos y gastos del Estado.

Regreso a la Asamblea

El Senado indicó que el texto había sido remitido a la Asamblea Nacional para su posterior lectura el 26 de noviembre. Si las dos cámaras todavía no están de acuerdo después de una nueva lectura en cada cámara, el gobierno puede pedir a la Asamblea que tome una decisión final. El dossier oficial confirma, en esta etapa, la transmisión a los Miembros y no la adopción de un texto final.

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