El Mar Ioniano del Norte y el Epirus son las primeras áreas a ser encuestadas el viernes. Se espera que el tiempo alcance otras áreas durante el fin de semana.

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El servicio meteorológico nacional griego pronostica fuertes lluvias y tormentas de este viernes 27 de noviembre en el norte del Mar Ioniano y en Epirus. Se espera que el tiempo llegue al oeste del país el sábado y luego varias regiones del este y el sur el domingo. La protección civil ha pedido a las comunidades y los servicios interesados que estén listos para responder.

Del Oeste al Este durante el fin de semana

El boletín especial emitido el jueves coloca el norte del Mar Ioniano y el Epirus en la parte superior de las áreas expuestas el viernes. El sábado 28 de noviembre, los meteorólogos pronostican fuertes lluvias y tormentas por toda la zona iónica, en Epirus, en el centro occidental de Grecia y en el oeste de Peloponés. Tan pronto como la noche, el boletín también señala un riesgo en Pieria, Macedonia Central y Tesalonicenses Orientales.

El domingo 29 de noviembre se esperan lluvias fuertes primero en Thessaly, en Grecia central oriental y en Eubea. El riesgo tormentoso debe llegar al este y al sur de Peloponés, los Cyclades y Creta. En la parte oriental del país, el boletín también prevé vientos del norte al noreste hasta la fuerza 9 en la escala de Beaufort.

What Civil Protection recommends

La Protección Civil aconseja no cruzar una corriente en inundación, a pie o en coche, incluyendo dentro de horas de la lluvia. Pide evitar actividades en el mar y en la costa durante tormentas. Antes de un viaje, la policía griega publica información sobre las carreteras impasibles por inundaciones.

Estas previsiones no constituyen un anuncio de cierres de carreteras o cancelación de cruces. Los viajeros que están obligados a tomar un ferry este fin de semana son aconsejados para comprobar su salida con la empresa, especialmente el domingo en las zonas con los vientos más fuertes.

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