La escala de noviembre es 4,3% menor que en octubre. El departamento mantiene la parte fija y recuerda qué aumentos están prohibidos.

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El Ministerio de Energía y Agua del Líbano ha fijado un precio objetivo de 50.382 libras por hora kilovatio para generadores privados en la ciudad para el 2026 de noviembre. Esto es 2,240 libras menos que en octubre, una disminución del 4,3%. El Departamento también recordó que los operadores no podían cobrar una carga por mantenimiento o por la presencia de paneles solares en un suscriptor.

Precios de dos metros, dependiendo de la zona

La escala anunciada el 26 de noviembre prevé un arancel de 55.420 libras esterlinas por kWh en ciudades donde la red de distribución del generador supera los 300 metros y en aldeas superiores a 700 metros sobre el nivel del mar. En ambos casos, la cuota mensual fija es de 385.000 libras esterlinas por 5 amperios y 685.000 libras esterlinas por 10 amperios. Aumenta en 300 000 LL por 5 amperios adicionales.

A un consumo igual, 200 kWh en la ciudad costó 448 000 LL menos en la única cuota variable que a la tasa de octubre. Con una suscripción de 10 amperes, estos 200 kWh dan una factura teórica de 10 761 400 LL antes de cualquier IVA aplicable legalmente. En la escala aumentada, el mismo consumo y suscripción dan LL 11,769.000. La factura de electricidad para el Líbano sigue siendo separada.

No hay suplemento para mantenimiento o solar

La cuadrícula de noviembre incluye un precio medio de LL 2.536.417 para 20 litros de combustible diesel y un tipo de cambio de referencia de LL 89.700 por un dólar. El cálculo incluye el transporte de combustible al generador, aceite, filtros y desgaste del equipo. Por lo tanto, el departamento excluye los costos adicionales de mantenimiento de grupos o redes además de la escala, así como los costos adicionales relacionados con el uso paralelo de una instalación solar.

El Ministerio recuerda también que el IVA no puede cobrarse sin el registro oficial del operador de la administración tributaria. Pidió a los operadores que cumplieran la obligación de instalar metros y transmitir la escala a los Ministerios de Interior y Economía, que eran responsables de participar en los cheques. El anuncio no menciona sanciones ya impuestas a escala de noviembre.

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