La Liga de los Funcionarios Públicos pide una huelga el viernes 27 de noviembre. No hay registros de contadores cerrados todavía disponibles.

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La Liga de los Funcionarios Públicos de la Administración Pública pide a los ministerios y administraciones libaneses que dejen de trabajar el viernes 27 de noviembre. Pidió una nueva escala de sueldos, la integración de los aumentos en el sueldo básico y la revisión del subsidio de transporte. La llamada todavía no permite saber qué ventanas cerrarán.

Claims concern basic wages and transport

En el comunicado de prensa No 2026/23, emitido el jueves 26 de noviembre, la Liga pide una huelga general en las administraciones y ministerios. Ibrahim Al-Nahal, miembro de la Liga, cree que los esfuerzos de diálogo no han tenido éxito. La organización presenta este día como el comienzo de una movilización que probablemente se expanda, sin anunciar en el comunicado nuevas fechas de paro laboral.

La Liga pide que los suplementos se añadan al salario básico, en lugar de los suplementos separados restantes. Esta reclamación es distinta de la revisión de la asignación de viajes: se refiere a la estructura de la remuneración, la otra al costo de los viajes al lugar de trabajo.

La nueva norma comercial no establece salarios

El jueves, el Primer Ministro Nawaf Salam presentó al Gran Sérail un documento de referencia elaborado por el Consejo de Administración Pública. En el presente documento se definen las responsabilidades y competencias que se esperan para cada posición. Esto incluye ayudar a las jurisdicciones a identificar quién puede procesar o disponer de un archivo. El lanzamiento no estableció una nueva escala de sueldos y no constituye una respuesta a las tres demandas de la Liga.

El informe del Departamento de Finanzas sobre Presupuesto 2027 incluye consignaciones para nuevos aumentos, con una entrada prevista en vigor en septiembre de 2027. Este es un pronóstico del presupuesto, no una retransmisión salarial en vigor este viernes.

Antes de un viaje, compruebe la ventana interesada

El recurso se dirige a departamentos y administraciones. No es una decisión del gobierno cerrar todos los servicios públicos. La Liga no proporcionó una lista de ventanas cerradas o horarios por institución. Para un procedimiento que se llevará a cabo el viernes, el punto a revisar es la apertura del servicio que procesa el archivo y, si es necesario, mantener el nombramiento.

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