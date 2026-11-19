Free Patriotic Current anuncia la muerte del doctor Youssef Hanna Khalil. Elegido de Kesrouan-Ftouh en 2005 y 2009, fue miembro del bloque Cambio y Reforma. Originalmente de Mayrouba, fue elogiado por su trabajo médico y parlamentario. El funeral todavía no está especificado.

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Free Patriotic Current anunció el jueves 19 de noviembre, la muerte de Youssef Hanna Khalil, médico y ex diputado de Kesrouan-Ftouh. Elegido en 2005 y 2009 en las listas apoyadas por el movimiento, se había sentado en el bloque de cambio y reforma presidido por Michel Aoun.

Youssef Hanna Khalil, dos elecciones de Kesrouan

Su trayectoria parlamentaria está vinculada a esta cabalgata del Monte Líbano y a dos sucesivas elecciones legislativas. En su comunicado, el CPL recuerda sus victorias de 2005 y 2009, así como su participación en la asamblea parlamentaria luego liderada por Michel Aoun. El Parlamento también mantiene un registro en su nombre completo, Youssef Hanna Khalil.

Un médico profesional, el ex diputado era de Mayrouba. El mensaje de condolencias del movimiento está dirigido a su familia, a los habitantes de su localidad y, más ampliamente, a los de Kesrouan-Ftouh.

Un homenaje a su actividad médica y parlamentaria

En su homenaje, el CPL combina las dos dimensiones de su participación pública: la práctica de la medicina y el trabajo en la Sala. El partido lo describió como cercano a los habitantes, atento a sus preocupaciones y planteado en su enfoque de asuntos públicos. Estas evaluaciones se reflejan en el comunicado de luto del movimiento.

El anuncio se refiere al ex parlamentario de Kesrouan, no a su homónimo Youssef Khalil, ex ministro de Finanzas. No especifica las circunstancias de la muerte o el momento del funeral.

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