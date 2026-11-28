Siete estudiantes fueron asesinados y más de 90 heridos el sábado cerca de una universidad en Asadabad, Afganistán oriental, según las autoridades. Se está investigando.

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Siete estudiantes fueron asesinados y más de 90 heridos el sábado cerca de una universidad en Asadabad, Afganistán oriental, según las autoridades. Se está investigando.

La explosión ocurrió el 28 de noviembre en la zona de Andar Ser, en las afueras de Asadabad, capital de la provincia de Kunar. Según el portavoz de la policía provincial, Farid Dehqan, tuvo lugar alrededor de las 10 a.m. hora local.

Un balance provisional

Sami ul Haq Bayan, director provincial de información y cultura, confirmó la muerte de siete estudiantes y reportó más de 90 lesiones. The spokesman for the Ministry of the Interior, Abdul Mateen Qani, reported 99 injuries. Los primeros balances provinciales y los balances departamentales no dan las mismas cifras.

Queda por determinar el origen de la explosión

Según el director provincial, los primeros elementos de la investigación sitúan el punto de partida de la explosión en un edificio adyacente a la universidad. The authorities have not publicly established its cause or announced conclusions on possible responsibilities.

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