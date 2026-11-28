Presentado el 27 de noviembre en Beirut, un informe de investigación de dos años identifica pérdidas documentales en el sur del Líbano. Una nueva red debe reunir a profesionales de archivos.

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Presentado el 27 de noviembre en Beirut, un informe de investigación de dos años identifica pérdidas documentales en el sur del Líbano. Una nueva red debe reunir a profesionales de archivos.

Las bibliotecas Bint Jbeil y Taybé están entre las anunciadas por el Ministro de Cultura, Ghassan Salamé, el viernes en la Biblioteca Nacional del distrito de Sanayeh. El Ministro dijo que participaba en el establecimiento de ambas instituciones. En Taybé, la inauguración seguía llegando cuando se reanudaron los combates en marzo, recordó.

Fondos públicos y colecciones privadas

El informe, titulado « Documento de Nakba », examina los efectos de las operaciones militares israelíes en las bibliotecas y archivos de Jabal Amel en el sur del Líbano. The Association of Lebanese Libraries and the Archives and Digital Media Laboratory presented with the Biladi Association, which provided documentation on the historical buildings of the South.

La encuesta se realizó durante dos años con investigadores, bibliotecarios y archivistas. Se ocupa de las colecciones destruidas, pero también de las que han sobrevivido y permanecen por conservar. The case of Assad Ghandour, photographed by Ali Mazraani in the ruins of his house and library in Nabatiyah al-Fawqa, illustrates the private fund component, distinct from that of reading institutions. El Ministro destacó que la preservación de esos fondos era una zona en la que el Estado era difícil de intervenir.

Una red de archivos lanzada en Beirut

La reunión también marcó el lanzamiento del Colectivo de Archivos Árabes en el Líbano, iniciativa de la Asociación de Bibliotecas Libanesas. Debe reunir a profesionales que guardan archivos y gestionan documentos para compartir sus métodos y trabajar juntos para proteger colecciones. El material hecho público en el momento de la presentación no especifica el presupuesto del colectivo o el calendario para cualquier trabajo en sitios dañados.

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