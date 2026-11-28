Trabajadores de socorro ucranianos completaron su búsqueda el sábado en Nijyn. La huelga del día anterior en una empresa resultó en siete muertes y siete lesiones, según las autoridades regionales.

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Seven people were killed and seven injured on Friday 27 November in a Russian strike on a company in Nijyn, northern Ukraine, according to the Chernihiv region administration. Rescate completó su búsqueda el sábado por la mañana e indicó que una persona había sido extraída viva de los escombros.

La huelga golpeó a la compañía el viernes. El ayuntamiento había anunciado tres muertos y siete heridos mientras los trabajadores de rescate seguían trabajando allí. La nueva evaluación fue comunicada después de la investigación por los servicios de emergencia de Ucrania y confirmada por el jefe de la administración regional, Viacheslav Chaous. El equipo de rescate informó de que había movilizado 55 equipos de respuesta, incluidos dos equipos citofílicos.

Un día de luto en Nijyn

El municipio declaró el sábado 28 de noviembre el día del luto en memoria de las víctimas. Los dos balances sucesivos cubren la misma huelga. Las autoridades regionales lo distinguen de la región de Chernihiv, que asciende a ocho muertes y diez lesiones durante el período de 24 horas que examinaron.

Otra ola de ataques por la noche

La Fuerza Aérea de Ucrania anuncia por separado que Rusia lanzó 162 drones durante la noche del 27 al 28 de noviembre. In its interim survey, which was stopped at 0800 Kyiv time, it reported 141 aircraft shot down or neutralized and reported impacts at 13 sites. Este registro militar no constituye una evaluación humana y no cubre la huelga que golpeó a la empresa de Nijyn el viernes.

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