Catorce personas murieron al cruzar un cayuco de Gambia, según el informe de La Restinga. Seis pasajeros fueron evacuados por helicóptero.

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Catorce personas murieron durante un cruce a Canarias. Sus cuerpos fueron desembarcados el viernes 27 de noviembre en el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, después de remolque su barco. La delegación del Gobierno español confirmó la evaluación después del censo de tierras.

Un velero avistaba el cayuco a unos 72 kilómetros al suroeste de La Restinga y alertaba al rescate español. Six seriously ill persons were evacuated by helicopter. Otros pasajeros fueron transferidos a un bote salvavidas y examinados en el muelle. La Cruz Roja informó de casos de deshidratación e hipotermia.

Los sobrevivientes dicen que dejaron Gambia

Los sobrevivientes dijeron al equipo de rescate que habían dejado a Banjul diez días antes. No se han establecido las circunstancias en que se encontró la deriva del buque. Los primeros exámenes publicados durante la intervención fueron provisionales. La cifra de catorce corresponde al censo de los cuerpos después de su llegada a La Restinga.

El servicio de rescate español en el mar anunció apoyo psicológico para el personal movilizado. La intervención incluyó a los equipos de rescate, la Guardia Civil y los equipos de salud desplegados en el puerto.

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