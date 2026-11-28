Ataques denunciados en Kfar Tebnit, restricciones del maratón de Beirut, 15 heridos en Sanaa según los Houthis, pasajes cerrados en Irak y elecciones en Taiwán.

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Las huelgas fueron reportadas el sábado por la mañana en Kfar Tebnit. Beirut se prepara para cerrar las calles del maratón del domingo. In Yemen, the authorities in Sana’a reported 15 injured. En Iraq, Bagdad cerró dos cruces, uno en la frontera iraní y otro en la frontera siria.

Sábado 28 de noviembre 2026, edición del mediodía, hora de Beirut.

Líbano meridional: ataques denunciados en Kfar Tebnit

El sábado por la mañana se informó de huelgas israelíes en Kfar Tebnit, en el distrito de Nabatiyah. La información local es consistente en el municipio afectado, pero no se establece la hora exacta de las huelgas y sus consecuencias. No hay resultados humanos confirmados a finales de la mañana. Este es un nuevo episodio después de los disparos reportados el viernes cerca de la localidad. Las huelgas reportaron sobre las alturas de Ain al-Tinah en el Bekaa occidental volver a la noche del jueves.

Beirut: Las restricciones del maratón comienzan esta noche

Las Fuerzas de Seguridad Interna anunciaron la prohibición de estacionar en la ruta desde las 9 p.m. este sábado y luego cerrar a las 10 p.m. de la zona de la Plaza de los Mártires frente al edificio An-Nahar. Las restricciones de tráfico en la ruta deben entrar en vigor el domingo a las 4:30 a.m. La ventana de liberación solicitada por los organizadores comienza antes de la prohibición policial: invitan a los conductores a no dejar su vehículo en la ruta tan temprano como el sábado por la mañana.

Para el domingo, el servicio meteorológico libanés prevé una disminución gradual de las temperaturas y las duchas a medida que se acerca la perturbación. El boletín no permite fijar la hora de una primera ducha en la ruta.

Yemen: 15 heridos en Sanaa según las autoridades huthi

El Ministerio de Salud de Houthis anuncia a 15 civiles heridos, incluidas dos mujeres, en el barrio de Bir Abu Shamla de Sana’a. Atribuyó la huelga a Arabia Saudita. La coalición no confirmó esta operación en las declaraciones disponibles. Los Houthis también reportaron un incendio en una central eléctrica en la ciudad portuaria de Mokha, sin anunciar ningún resultado humano o cuantificar los cortes.

La coalición anunció por separado que su defensa aérea había interceptado un misil de crucero lanzado por los Houthis hacia la región de Riad. Su portavoz no le dio un cheque de tierra. Los anuncios no permiten establecer un vínculo entre la interceptación y la huelga notificada en Sanaa.

Iraq: dos cruces cerrados sin decisión general en la frontera iraní

El mando del guardia fronterizo anunció el cierre de Bashta en la provincia de Halabja y de Al-Walid, al norte de Rabia. El primer pasaje mira a Irán, el segundo sobre Siria. El Ministro de Relaciones Exteriores, Fouad Hussein, reveló el 7 de noviembre que Washington estaba pidiendo mantener sólo dos puntos de cruce con Irán. It had found that application impossible on 13 November. Los dos cierres del 26 de noviembre no prueban que Bagdad aceptó la solicitud estadounidense.

Taiwán: El voto local y el referéndum nuclear cerrado

Los votantes taiwaneses votaron el sábado por alcaldes, jefes de condado y otros representantes locales. En Taipei, el alcalde saliente Chiang Wan-an de Kuomintang, tuvo como su oponente Puma Shen del Partido Democrático Progresista. En una votación separada, los votantes votaron por abandonar la política de un país sin energía nuclear. El referéndum se abrió a partir de los 18 años, en comparación con 20 años para las elecciones locales. Las oficinas cerraron a las 16.00 horas en Taiwán, o a las 10.00 horas en Beirut, y el conteo continúa.

Francia: La convención ciudadana escucha el Tesoro

Las 150 personas dibujadas por sorteo para la convención sobre finanzas públicas comenzaron su trabajo el viernes en el Palacio de Iéna. Está previsto que el Economista Jefe del Tesoro, Dorothée Rouzet, sea escuchado el sábado a las 14.30 horas, hora de París. La Convención examina las cuentas del Estado, las comunidades y la seguridad social. Sus propuestas se esperan en marzo de 2027; No sustituirán el voto del Parlamento sobre el presupuesto.

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