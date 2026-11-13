After-FINUL: Salam prepara las discusiones

Nawaf Salam consulta después de FINUL antes de la visita esperada de Mike Waltz. A Government source reports Lebanese reservations about direct military coordination and private companies. El debate también se centró en una posible resolución del Consejo de Seguridad, mientras que el Grupo de los Siete apoyó una nueva arquitectura de seguridad.

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Nawaf Salam está preparando discusiones sobre post-FINUL con Washington. Según una fuente gubernamental citada el viernes 13 de noviembre por un diario libanés, el Primer Ministro está intensificando las consultas sobre el mecanismo de vigilancia del Sur tras la salida del personal de mantenimiento de la paz. Esta fuente reporta dos rechazos libaneses: coordinación directa entre los ejércitos libaneses e israelíes, y uso de empresas privadas para llevar a cabo esta misión.

Estos intercambios preceden a una visita esperada por Mike Waltz, representante de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. La misma fuente anunció el lunes 16 de noviembre. La prensa libanesa hace referencia a un viaje de dos días los días 16 y 17 de noviembre. Salam tiene la intención de examinar las propuestas estadounidenses antes de aclarar la fórmula que Beirut defenderá.

Hay dos negociaciones conexas: las funciones de la presencia internacional en el Sur y su marco diplomático. Además de la cuestión de la sustitución de la FPNUL, se añade una posible resolución del Consejo de Seguridad sobre los nuevos arreglos.

Después de FINUL: las reservas prestadas a Beirut

Según la fuente gubernamental, Salam discutió el futuro del Sur con António Guterres, al margen de la COP31 en Antalya. Su reunión se refleja en los registros de viaje del Primer Ministro del 11 de noviembre. Esta fuente comunica los detalles de sus debates sobre la rotación del personal de mantenimiento de la paz, sin que se publique un informe conjunto sobre esas propuestas.

El Gobierno tratará de preservar tres funciones que desempeña actualmente la FPNUL: vigilancia del terreno, notificación de incidentes y mantenimiento de comunicaciones. La reducción de la escalada sería el otro objetivo de las consultas. Por consiguiente, el mecanismo deseado debe mantener una capacidad de enlace en una región donde los incidentes militares alimentan regularmente versiones contradictorias.

La fuente atribuye a Beirut una oposición a los contactos directos entre los dos ejércitos en el futuro mecanismo. También reporta el rechazo de una fórmula que involucra a empresas privadas. La oradora cita a Blackwater como una comparación con la experiencia iraquí, sin anunciar la selección de una empresa o la conclusión de un contrato para el Líbano.

Según esta cuenta, Washington favorece un mecanismo de verificación más amplio que la renovación del funcionamiento tradicional de la FPNUL. Las deliberaciones todavía deben aclarar la condición civil o militar de los interesados. La fuente indica que Salam desea escuchar las explicaciones del emisario estadounidense sobre este punto.

¿Una solicitud del Líbano al Consejo de Seguridad?

Otro periódico libanés informa el viernes sobre un escenario separado: los Estados Unidos desean que Beirut pida al Consejo de Seguridad que incorpore el acuerdo marco en una nueva resolución. El periódico se basa en información anónima y presenta este enfoque como una orientación estadounidense prevista, no como una solicitud ya presentada por el Líbano.

En esta lectura, el origen libanés de la solicitud sería diplomático. Washington podría presentar el proyecto como respuesta a una iniciativa estatal. El periódico cree que esta configuración haría más difícil políticamente una oposición rusa o china. No reporta ningún compromiso de Moscú o Beijing de apoyar un texto.

Las reglas del Consejo siguen siendo las de la Carta de la ONU. Una resolución sobre una cuestión sustantiva requiere al menos nueve votos a favor y puede ser bloqueada por el voto negativo de un miembro permanente. Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y China tienen ese poder. La tolerancia de un miembro permanente no impedirá la adopción cuando se alcance el umbral de nueve votos.

Por consiguiente, una iniciativa de Beirut pesaría considerablemente en las negociaciones políticas, sin modificar esas normas. El contenido de un posible proyecto, la definición de los compromisos y las posiciones de los miembros del Consejo siguen siendo el centro de los debates.

G7 admite nueva arquitectura de seguridad

Las posiciones públicas de los socios del Líbano ya proporcionan alguna orientación. En su declaración emitida el 12 de noviembre, los Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Siete pidieron una arquitectura de seguridad sólida y duradera después de la FPNUL. Lo colocan en apoyo de las Fuerzas Armadas Libanesas, de conformidad con la resolución 1701, y en apoyo de la aplicación del marco trilateral.

Los ministros también piden progresos en las esferas experimentales. Combinan el desarme verificable de Hezbolá, el redespliegue de las fuerzas israelíes y el despliegue del ejército libanés. Reafirman su apoyo a la soberanía y la integridad territorial del país.

Durante su reunión con Marco Rubio al margen de esta reunión, Jean-Noël Barrot defendió la necesidad de evitar un vacío de seguridad. El informe francés, publicado el 12 de noviembre, menciona el trabajo sobre una arquitectura de seguridad después de la retirada. No especifica la fuerza, el comando o el estado de una fuerza de reemplazo.

La transición prevista del 31 de diciembre

En la resolución 2790 se establece el fin de las operaciones de la FPNUL al 31 de diciembre de 2026. A continuación se prevé un retiro ordenado y seguro dentro de un año, en consulta con el Gobierno del Líbano y los países contribuyentes. Durante esta etapa, la misión mantiene funciones limitadas, incluida la protección de su personal y, dentro de sus capacidades, una contribución a la protección de los civiles.

El texto también pide la retirada israelí de las posiciones ocupadas al norte de la Línea Azul y la ampliación de la autoridad del Estado libanés. En él se prevén opciones para seguir aplicando la resolución 1701 tras la salida del personal de mantenimiento de la paz, incluida la vigilancia de la Línea Azul y el apoyo al despliegue del ejército al sur del río Litani.

La visita anunciada de Mike Waltz está destinada a permitir que Salam examine las modalidades americanas de esta transición. Para Beirut, las consultas se centran ahora en las misiones que deben mantenerse, los agentes que las ejercerían y el lugar de las Naciones Unidas en el futuro.

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