Irán: concursos del CENTCOM informaron de preparativos

El CENTCOM llama « pura especulación » a un informe israelí sobre la posible reanudación de las operaciones contra Irán. En Jerusalén, la reunión entre Netanyahu y Eisenkot llevó a cuentas divergentes de la urgencia de una huelga. Washington mantiene su presión sobre Teherán, mientras que la transición política israelí continúa en un clima tenso.

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El Comando Central del Ejército de EE.UU., CENTCOM, llamó « pura especulación » un informe israelí anunciando los preparativos para una posible reanudación de las operaciones contra Irán. In a response issued on 13 November, a command official indicated that he did not have any updates on the United States military device in the Middle East.

El día anterior, la televisión pública israelí informó, citando a un oficial estadounidense anónimo, que el CENTCOM había invitado a representantes del ejército israelí presentes en los Estados Unidos a prepararse para una posible reanudación futura de las operaciones. Según se informa, se transmitieron mensajes similares a los países del Golfo mediante canales de seguridad.

CENTCOM cuestiona la historia de los preparativos

El informe relacionó estos supuestos mensajes al dispositivo americano en la zona. Se refirió a unas 200 aeronaves refugiadas distribuidas entre el Oriente Medio y Europa, así como a dos portaaviones y a la llegada prevista de un tercio. Estas cifras y calendarios fueron avanzados por la fuente del informe, sin confirmación por el comando estadounidense.

La respuesta del CENTCOM viene en un período de tensiones persistentes alrededor de Irán. Donald Trump había declarado el 9 de noviembre que no estaba planeando más huelgas importantes inmediatamente, manteniendo el bloqueo. On 12 November, he claimed that the United States did not need an agreement with Tehran and asked JD Vance to focus on domestic issues.

In Jerusalem, a meeting on security

In Israel, Benjamin Netanyahu received Gadi Eisenkot on 12 November for a security briefing. El líder del partido Yashar fue ordenado por el Presidente Isaac Herzog para formar el próximo gobierno después de las elecciones del 27 de octubre. Netanyahu sigue siendo el jefe del gobierno saliente durante esta transición.

Según una cadena israelí, el ejército dijo a los dos funcionarios que una huelga israelí contra Irán no era una emergencia inmediata. Sin embargo, habría propugnado que Israel participara en una operación si Washington hubiera decidido reanudar sus ataques.

Otro canal dio una lectura diferente de la reunión. One source told him that the information submitted must dispel the suspicions of Eisenkot about Netanyahu’s motives. No se han publicado informes oficiales que detallan la evaluación militar sobre Irán.

La transición política genera desacuerdos

Antes de esa reunión, Eisenkot había pedido al Primer Ministro que se abstuviera de las decisiones militares que pudieran esperar hasta que un gobierno de Knesset asumió el cargo. Advirtió en contra del uso de las fuerzas armadas en ausencia de una amenaza directa e inmediata que requería una respuesta urgente.

El Ministro de Defensa Israel Katz rechazó la idea de que el ejecutivo debe obtener permiso de la oposición para actuar. He assured that Netanyahu, Chief of Staff Eyal Zamir and himself shared the same appreciation of the Iranian threat and worked in coordination.

La oficina del Primer Ministro anunció una reunión del gabinete de seguridad para el domingo. Eisenkot tiene 28 días para intentar formar una coalición, con la posibilidad de solicitar una extensión de 14 días.

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