Jezzine: transformador en servicio

La electricidad en el Líbano anuncia el regreso al suministro habitual de Jezzine y los alrededores desde el 11 de noviembre. El transformador de reserva 20 MVA, transportado desde Joub Jannine, fue instalado y probado en Paul-Arcache. Esto tuvo lugar después del desglose del 29 de septiembre. Kamal Hayek inspeccionó las instalaciones el jueves, en coordinación con la Oficina Nacional de Litani. EDL también está preparando la llegada de un transformador de 40 MVA para satisfacer las necesidades adicionales de la región.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La electricidad del Líbano anuncia la restauración de la alimentación habitual de Jezzine y localidades vecinas desde el 11 de noviembre de 2026. El transformador de energía Jezzine, con un poder de 20 megavoltampadores (MVA), fue instalado, probado y encargado en la central eléctrica Paul Arcache. En su comunicado de prensa de 12 de noviembre, la institución pública también indicó que estaba preparando la llegada de 40 equipos de MVA para satisfacer la creciente demanda en la región.

El avión está ahora en servicio desde la estación Joub Jannine en Bekaa Occidental. Funciona en niveles de tensión de 66 y 15 kilovoltios. Su entrega se llevó a cabo el 6 de noviembre con el apoyo del ejército libanés, antes de las operaciones de instalación y los ensayos técnicos.

El transformador eléctrico de Jezzine está en servicio

La intervención responde al fracaso del 29 de septiembre, que había reducido gravemente el servicio a las zonas de Jezzin, Iqlim al-Kharroub y los alrededores. EDL anunció otra instalación el 7 de noviembre. La distribución ha recuperado desde el miércoles su régimen predeterminado, según el establecimiento.

El director general del EDL, Kamal Hayek, visitó a Paul Arcache el jueves 12 de noviembre, con el presidente del municipio de Aïchiyé, Marcel Aoun. La visita, organizada en coordinación con el Director General de la Oficina Nacional de Litani, Sami Alawiyé, se centró en las instalaciones eléctricas de la planta y su estación de procesamiento después de la puesta en marcha.

Equipo de reserva transferido de Bekaa

El transformador de 20 MVA había operado anteriormente en Joub Jannine durante varios años. Un equipo de 40 MVA lo había reemplazado para acompañar el aumento de las cargas eléctricas en la estación y en la Bekaa Occidental. EDL entonces mantuvo el viejo avión en reserva.

According to the statement issued on 7 November, a first attempt to transfer had met with the opposition of local inhabitants and officials. EDL afirmó que se había impedido a sus equipos completar la operación. Los contactos con las autoridades políticas, las fuerzas de seguridad y el ejército permitieron entonces el desplazamiento del 6 de noviembre.

El establecimiento había asegurado que esta movilización de un avión de reserva no afectaba a la alimentación de Joub Jannine y localidades vecinas. En su nueva declaración, dio las gracias al Presidente Joseph Aoun por su seguimiento del caso y al ejército por la protección proporcionada a los equipos técnicos.

Un transformador de 40 MVA en preparación

EDL está dando los pasos necesarios para llevar un transformador de 40 MVA a la estación principal de Paul Arcache. El objetivo anunciado es satisfacer las necesidades adicionales de Jezzine y los alrededores, siguiendo instrucciones del Presidente de la República.

Este fortalecimiento ya fue una de las medidas presentadas por el Consejo del Sur el 16 de octubre. En el informe se indicaba que se había pedido al Consejo de Desarrollo y Reconstrucción que instalara 40 equipos MVA para las necesidades futuras de las comunidades de Jezzine. Para esa fecha, también había anunciado su acuerdo para financiar la reparación de un transformador de 30 MVA inoperante en la central hidroeléctrica Bisri.

EDL aún no ha anunciado el calendario de llegada para el futuro equipo de 40 MVA.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews