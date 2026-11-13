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Esenciales en 5 minutos

Essentials of November 13, 2026, 8 a.m. edition (Beirut). South Lebanon, Iranian claim to Bahrain not independently confirmed, discussions with IMF, Turkish military cooperation, food withdrawal and Ukraine. Registro completo: 4 min 48, sin clip. Archivo de fotografías identificadas y acreditadas a la pantalla. Voice Vivienne en-FR.

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