Esenciales en 5 minutos: 13 de noviembre, 8 a.m

La edición de la mañana distingue los últimos eventos reportados en el sur del Líbano de las operaciones que ocurrieron el día anterior. Regresa a la afirmación de Irán de un radar estadounidense en Bahréin, sin confirmación independiente del daño, y a las discusiones bancarias con el FMI. La votación sobre la ayuda militar turca, los anuncios diplomáticos sobre Ucrania y las nuevas sanciones británicas complementan este punto. Un recordatorio práctico finalmente especifica los dos productos lácteos afectados por una decisión de retirada con Hermel.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Hora del 13 de noviembre de 2026, a las 8 de la mañana en Beirut. Lectura: unos cinco minutos.Irán afirma este viernes una huelga contra un radar estadounidense en Bahréin. In Lebanon, the latest verified reports in the South still concern 12 November. Continúan las conversaciones con el FMI, sin ningún anuncio de acuerdo.

Líbano meridional: Mansouri y Zawtar, hechos del 12 de noviembre

Un ataque aéreo israelí atacó a Mansuri el jueves, según el corresponsal de una agencia oficial libanesa en Tiro. Este informe es distinto del incendio de artillería reportado al amanecer en esta localidad. El boletín no especifica la hora exacta de la huelga o el equilibrio humano o material.

En Zawtar al-Sharqiyah, otro corresponsal informó de una detonación significativa por parte de las fuerzas israelíes en la orilla del río en la tarde del 12 de noviembre. El objetivo no se especifica. También se informó de un bombardeo de artillería el jueves por la noche cerca de la misma ciudad.

Bahrein: Irán reclama un ataque por radar

Los Guardias Revolucionarios anunciaron el viernes que habían atacado y destruido un radar de alerta temprana estadounidense en Bahréin. Su comunicado número 22 describe la operación como respuesta a un ataque aéreo contra una torre de telecomunicaciones en Sirik, en la provincia iraní de Hormozgan.

La destrucción anunciada no fue confirmada independientemente. El texto no nombre el sitio, no especifica el modelo de radar y no indica los medios utilizados. No existe un equilibrio humano en esta reclamación.

The Guardians add a warning regarding air operations and oil transport in the Strait of Ormuz.

FMI: Continúan las negociaciones bancarias, ningún acuerdo anunciado

Julie Kozack, Directora de Comunicaciones del Fondo Monetario Internacional, confirmó el jueves que se estaba llevando a cabo una misión en Beirut. Las discusiones se centraron en la estrategia de reestructuración del sector bancario. Forma parte de la preparación de un programa de reforma para restablecer la estabilidad financiera y apoyar la recuperación económica.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un acuerdo preliminar inminente, no confirmó este plazo. El FMI tiene previsto proporcionar información pertinente al final de la misión. El ministro de Finanzas Yassine Jaber había expresado esta semana la esperanza de un pronto acuerdo.

La distribución de las pérdidas entre el Estado, el banco central, los bancos y los depositantes sigue siendo un problema en las negociaciones.

Parlamento: lo que cambia el voto sobre la ayuda turca

La votación plenaria del 12 de noviembre autorizó el marco de cooperación financiera militar con Turquía, transmitido por el Decreto 1149. Los instrumentos prevén 100 millones de libras turcas para bienes y servicios militares, así como un protocolo separado de 3,5 millones para capacitación, cursos y visitas.

La financiación, escrita en lira turca, sigue asignaciones progresivas y usos acordados. El acuerdo favorece la producción turca y rige las transferencias posteriores de equipo a terceros.

La adopción parlamentaria sigue separada de la publicación en el Diario Oficial y las notificaciones diplomáticas previstas en los textos firmados en 2022 y 2023.

Ucrania: un lugar europeo anunciado en las conversaciones

Tras sus conversaciones en Dublín con Steve Witkoff y Jared Kushner, Volodymyr Zelensky anunció una mayor participación de los europeos en las discusiones sobre el fin de la guerra. La Presidencia de Ucrania informó de ello en un comunicado emitido el 13 de noviembre.

El Presidente de Ucrania también mencionó un intercambio de prisioneros. El comunicado no especifica el número de presos interesados ni la fecha del intercambio.

Por otro lado, Londres registró a Slavneft bajo sanciones el jueves. El gobierno británico ahora afirma dirigirse a los diez primeros productores de petróleo ruso. Slavneft se une a grupos petroleros ya sancionados. El nuevo paquete también abarca actividades de gas, carbón y marina. Su objetivo declarado es reducir los ingresos energéticos de Moscú.

Para ser retenido para los consumidores: dos productos retirados

El Ministerio de Economía del Líbano suspende la comercialización del llamado « Czech » Akawi y el trabajo del fabricante Hassan Ali al-Haq, con sede en Shuaghir, Hermel. La decisión anunciada el 12 de noviembre distinguió dos defectos: una no conformidad bacteriológica del queso y la presencia de aceites vegetales en la laboratorio.

El fabricante debe retirar los productos correspondientes e introducir las cantidades dentro de los tres días siguientes a la aplicación de la decisión. El comunicado de prensa no proporciona mucho número o registro de salud. La medida no cubre a todos los akawis o trabajadores vendidos en el Líbano.

Cubierta: Khiam visto desde Marjayoun, fotografía de archivo sin fecha. La ilustración geográfica, no representando los acontecimientos del 12 y el 13 de noviembre o Bahréin. Foto François el Bacha/Libnanews; aderezo editorial asistido por IA.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews