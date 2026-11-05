La explosión del puerto de Beirut no está enterrada… La sangre de las víctimas no es un caso que pueda ser olvidado por Gilbert Moujabber

En esta tribuna, el Dr. Gilbert Moujabber pide la protección de la investigación sobre la explosión del puerto de Beirut y el derecho de las familias a la verdad. Defende la independencia judicial, el respeto de las pruebas y la presunción de inocencia, al tiempo que pide que se establezca la rendición de cuentas de conformidad con el derecho libanés.

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Por el Dr. Gilbert Moujabber

Nada es más doloroso que perder a un ser querido, si no es tener, después de esta pérdida, esperar por años una justicia que se desconoce cuando viene, una verdad cuyo retraso no se entiende y respuestas siempre suspendidas entre los meandros de la política, las relaciones de poder y las complejidades judiciales.

El 4 de agosto, no sólo explotó el puerto de Beirut: también fue la confianza del Líbano en su estado. El mundo ha descubierto la tragedia de un país cuyos habitantes han estado expuestos a una catástrofe que la responsabilidad, la vigilancia y el control deberían haber impedido. Las vidas han sido arruinadas, casas destruidas, familias rotas. Y las preguntas siguen siendo más fuertes que cualquier discurso político destinado a silenciarlos.

En la actualidad, a medida que la investigación vuelve a la vanguardia, se siguen celebrando audiencias y se están examinando responsabilidades, hay una esperanza renovada para las familias que no reclaman ningún privilegio. No exigen que la verdad sea reemplazada por compensación, ni buscan venganza. Exigen un derecho básico en un Estado que respete a sus ciudadanos: cómo murieron sus seres queridos, que tienen responsabilidad y por qué no se ha evitado este desastre.

La audiencia de funcionarios jubilados y el examen de otras personas en el marco judicial recuerdan que las responsabilidades no pueden reducirse a una función, una categoría o una institución. Deben basarse en hechos y pruebas, no títulos, funciones o cálculos políticos. El dolor de las familias no tiene privilegio moral; sin embargo, las inmunidades legales y los procedimientos constitucionales deben ser respetados y aplicados.

Con respecto al Magistrado Tarek Bitar, hoy tenemos el deber de defender su derecho a llevar a cabo su misión de manera independiente, libre de intimidación, injerencia y politización. No somos jueces y no tenemos que tomar decisiones en lugar de justicia. Tampoco tenemos derecho a imponerle nombres o conclusiones. Pero, como ciudadanos, tenemos el derecho de exigir que la investigación no se obstruya y que el tiempo no se convierta en un instrumento para agotar a las familias hasta que se desvíen de su búsqueda de justicia.

Respetar al Juez Bitar no significa comprometer a un hombre a la infalibilidad. Esto significa proteger a la institución judicial, dejar hablar las pruebas, garantizar a toda persona el derecho a defenderse, a las víctimas el derecho a obtener justicia y a las familias el derecho a acceder a la verdad.

A aquellos que piensan que los años serán suficientes para cerrar esta herida, recordamos que hay madres que no tienen más de sus hijos que fotografías, padres que murieron esperando una respuesta y niños que crecieron con la memoria del día cuando perdieron a sus padres. Estas familias no tienen el lujo de olvidar. El Estado no puede pedirles que se mantengan en silencio o que tengan en cuenta lo desconocido.

La decisión de acusación prevista, cuando se adopte de conformidad con las normas de derecho, no será el fin de la carretera. Se abrirá una nueva etapa, que dará lugar a un juicio imparcial y a juicios basados en pruebas, sin distinción entre ciudadanos responsables y ciudadanos comunes, entre personas influyentes y simples.

El Líbano no necesita nuevas conferencias o discursos que celebren la soberanía y la justicia. Necesita un estado que demuestre que la vida humana no es una cosa insignificante, que las funciones oficiales no responsabilizan a nadie y que la sangre de personas inocentes no es una moneda de cambio o un asunto que puede ser relegado al olvido.

No pido la condena de nadie hasta que la corte pronuncia, ni acepto la absolución de nadie antes de que ella haya dicho su palabra. Simplemente pido que la verdad vaya al final, que la ley siga su curso y que las familias de las víctimas puedan sentir que su país no los ha abandonado.

En el Líbano, la justicia puede retrasar y tropezar bajo el peso de los intereses, pero no debe morir. El puerto no es sólo el lugar de una explosión: es la herida de un país y una responsabilidad por parte del Estado, la justicia y todos los libaneses convencidos de que el ser humano vale más que el poder y que, en la conciencia del pueblo, la ley no borra con el tiempo.

No olvidaremos a las víctimas. No abandonaremos a sus familias. No comprometeremos la verdad.

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Dr. Gilbert Moujabber

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