The Hong Kong High Court sentenced Joshua Wong to ten years in prison on Thursday, 5 November, for conspiracy to collude with foreign forces. Ya detenido en otro caso de seguridad nacional, se espera que el activista pro democracia sea puesto en libertad en enero de 2027. Los dos meses restantes de su primera oración serán ejecutados simultáneamente con las noticias. El gobierno de Hong Kong defiende la sentencia, mientras que Estados Unidos exige su liberación y Amnistía Internacional denuncia la represión del disentimiento.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

The Hong Kong High Court sentenced Joshua Wong to ten years in prison on Thursday, 5 November, for conspiracy to collude with foreign forces. El activista pro democracia se declaró culpable el 2 de septiembre. Esta es su segunda condena con arreglo a la Ley de seguridad nacional impuesta por Beijing en 2020.

Joshua Wong, de 30 años de edad y detenido desde 2020, ya estaba cumpliendo una sentencia de cuatro años y ocho meses por conspiración para subvertir, vinculada a su participación en primarias no oficiales en el campo democrático. Se suponía que estaba fuera en enero de 2027.

Una nueva frase, con dos meses de superposición

Juez William Tam ordenó que el resto de la primera frase, aproximadamente dos meses, se ejecutara al mismo tiempo que la nueva frase. Por consiguiente, la decisión prolonga considerablemente su detención, pero el período de 10 años no se suma plenamente al período restante.

En el segundo caso, la fiscalía se ocupó de las medidas adoptadas con la Ley de Nathan, ahora exiliada, y otras para obtener sanciones, bloqueos u otras medidas hostiles contra China y Hong Kong. Los cargos fueron presentados entre julio y noviembre de 2020, después de que la ley entrara en vigor.

En un comunicado de prensa emitido el jueves, el gobierno de Hong Kong afirma que el tribunal sostuvo la gravedad de los hechos. Mencionó contactos con funcionarios extranjeros y la difusión de llamados a sanciones en redes sociales y en los medios de comunicación. El jefe ejecutivo, John Lee, defendió la convicción, acusando a Josué Wong y sus aliados de haber dañado la estabilidad del territorio.

Condenas en el extranjero

Los Estados Unidos denunciaron la sentencia y pidieron la liberación inmediata del activista, según una declaración de su consulado en Hong Kong, denunciada por la prensa internacional. Amnistía Internacional considera que esto es otro ejemplo del uso de la Ley de Seguridad Nacional para suprimir el disentimiento. The Hong Kong authorities reject these criticisms and claim that the prosecution is based on evidence and law.

Josué Wong se hizo conocido como adolescente durante las movilizaciones estudiantiles. Se convirtió en uno de los rostros del movimiento paraguas en 2014, y posteriormente cofundó el partido Demosisto, disuelto en 2020 cuando se aprobó la Ley de Seguridad Nacional.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews