Cuando las puertas de la estación sean un mensaje para las redes de información… ¿Quién PROTECTA SU AUTORIDAD Y RECIBIR A LOS CITIZANTES? – Gilbert Moujabber

Gilbert Mujabber cuestiona los controles de acceso a las instituciones libanesas y el uso de fotografías oficiales para sugerir influencia. Este foro exige la protección de las familias de intermediarios abusivos, la verificación de las cualidades de los visitantes y el fortalecimiento de la responsabilidad pública, respetando la presunción de inocencia de todos.

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Por el Dr. Gilbert Moujabber

No todos los casos graves implican la detención de una persona o la apertura de una investigación judicial. Algunos revelan preguntas mucho más profundas y ponen todo el estado ante sus responsabilidades. Las sospechas de abuso de calidad, intermediación judicial y explotación de presuntas relaciones plantean una cuestión fundamental: ¿cómo puede una persona construir una imagen de influencia a través de fotografías, honores, títulos y reuniones con funcionarios, y luego utilizar esta imagen para convencer a otros de que tiene un poder que no posee?

El peligro surge cuando la imagen reemplaza la realidad, cuando el título reemplaza la competencia, y cuando la proximidad fotográfica con un funcionario se convierte en un presunto certificado de influencia. Una fotografía con un ministro no confiere ninguna autoridad. Un honor no otorga ningún poder judicial. Una reunión oficial no transforma a nadie en un intermediario autorizado para intervenir en un procedimiento.

El Estado no es una sala de recepción ni un espacio para la multiplicación de fotografías de protocolo. Cada reunión debe tener un objetivo específico, cada visita debe ser supervisada y cada institución debe proteger su autoridad y reputación.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL CONTROL DE LOS COMPROMISOS Y DESVENTAJAS EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO?

¿Quién revisa la identidad de los visitantes antes de su admisión? ¿Quién controla la realidad de las funciones y asociaciones que pretenden representar? ¿Quién examina la razón de su visita y el propósito de su reunión con funcionarios públicos? ¿Los cheques se limitan a introducir un nombre, o incluyen una verdadera verificación de la identidad, calidad y propósito de la visita?

La seguridad institucional no comienza después del descubrimiento del fraude. Empieza antes de que se abra la puerta. La verificación de la identidad y la calidad del visitante no es una formalidad secundaria: es una obligación esencial para proteger las instituciones, sus representantes y los ciudadanos.

Pero la responsabilidad no se detiene cuando el visitante sale del lugar. ¿Quién asegura el posterior uso de fotografías tomadas en oficinas oficiales? ¿Quién impide que estas imágenes se conviertan en herramientas publicitarias engañosas o como evidencia de relaciones privilegiadas? ¿Quién interviene cuando el nombre o imagen de una institución se utiliza para engañar al público?

Un edificio oficial no es un lugar ordinario. Toda persona que se reciba, en la opinión pública, está asociada a una institución que representa al Estado. Por consiguiente, la responsabilidad de proteger esta institución no puede reducirse a la presencia de oficiales de seguridad en la entrada.

FOTOGRAPHY PRETENDED INFLUENCE: ¿CÓMO ES QUE LA TOMADA DEL AMPLEUR?

El mecanismo puede ser progresivo: un primer encuentro, una fotografía, una ceremonia de premiación, y luego esta imagen se presenta a otra persona como prueba de una relación privilegiada. Un nuevo encuentro refuerza entonces esta apariencia, hasta que una construcción artificial se asemeja a una realidad establecida.

Por consiguiente, los servicios de protocolo, las oficinas de nombramientos y las administraciones interesadas deben contar con procedimientos profesionales capaces de prevenir el abuso de las reuniones oficiales. No se trata de considerar a cada visitante como sospechoso o de cerrar las puertas del Estado a la sociedad civil. El objetivo es fomentar la confianza en la verificación y aplicar las mismas reglas a todos.

LAS ASOCIAS NO DEBEN SER CUBIERTAS POR EL PODER PERSONAL.

La labor asociativa, civil y humanitaria es una tarea esencial. Las asociaciones serias merecen respeto y protección. However, the administrative authorization of an association does not confer on its president any judicial or political authority or right to intervene in proceedings.

Sería injusto desacreditar a todas las asociaciones debido a las posibles acciones de algunas personas. Debe hacerse una distinción entre el compromiso humanitario genuino y el uso indebido de títulos y asociaciones con fines personales.

LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE LA FAMILIA.

Imaginemos a una madre esperando escuchar de su hijo detenido, un padre agotado por procedimientos judiciales y una familia que ha agotado sus ahorros en defensa. Luego aparece una persona que exhibe fotografías con funcionarios, evoca contactos privilegiados y sugiere que puede abrir puertas o influir en el curso de un caso.

¿Qué explotación puede ser más cruel que convertir la ansiedad de una madre en una oportunidad de ganancia? ¿Qué privación moral puede ser más grave que aprovechar las lágrimas de una familia al hacerlo creer que la justicia puede comprar a través de una fotografía, título o teléfono?

Si los pagos son realmente necesarios a cambio de promesas de intervención judicial, los hechos deben ser investigados y procesados a fondo de conformidad con la ley. La justicia no es un mercado. Un detenido no es una oportunidad comercial. El sufrimiento de una familia no puede convertirse en un capital para aquellos que buscan enriquecerse en su desesperación.

Las familias no deben dejar que nadie les haga creer que la justicia compra o que el destino de sus seres queridos depende de un intermediario supuestamente influyente. Los abogados competentes, el debido proceso y la justicia independiente deben seguir siendo las únicas referencias legítimas.

LA RESPONSABILIDAD NO PUEDE SIEMPRE LLAMAR: « NO LO SABEMOS ».

Una persona a cargo puede haber recibido a alguien de buena fe sin saber qué uso se haría de esa reunión en una fecha posterior. Una fotografía por sí sola no constituye prueba de complicidad o participación en un delito. Sin embargo, esto no exime a las instituciones de revisar sus procedimientos y fortalecer sus mecanismos de supervisión.

El servicio público no es propiedad personal. La imagen de una persona responsable nunca debe convertirse en un instrumento de engaño. Las reglas claras deben regir las recepciones, ceremonias y visitas, y cualquier uso indebido debe ser objeto de revisión de acuerdo con la ley.

¿QUÉ DEBE HACER AHORA?

Este caso debe llevar a un examen serio de los procedimientos de acceso y recepción en las presidencias, ministerios y administraciones públicas. Es necesario fortalecer la verificación de identidades y cualidades profesionales o asociativas, organizar los registros de visitas y nombramientos, supervisar el uso de fotografías y símbolos oficiales e investigar cualquier intento de explotar el nombre de una persona responsable de obtener dinero o una intervención ilegítima prometedora.

Las investigaciones deben establecer la verdad: ¿cómo comenzaron estas prácticas? ¿Cómo pudieron durar? ¿Ha sido ignorada alguna alerta? ¿Alguna familia ha sufrido algún daño? ¿Se han utilizado fotografías, relaciones o títulos oficiales para obtener beneficios ilícitos? Estas preguntas requieren respuestas basadas en pruebas, no en rumores o juicios prematuros.

NUESTRA POSICIÓN: LA AUTORIDAD DEL ESTADO NO ES UNA FOTOGRAFÍA CONCLUIDA EN EL MUR.

El Líbano no carece de títulos, distinciones o fotografías de protocolo. Lo que falta es el respeto de la administración pública, el control efectivo, la transparencia, la rendición de cuentas y el restablecimiento de la confianza ciudadana en sus instituciones.

No queremos funcionarios que acojan a los visitantes sólo por una fotografía, sino funcionarios que saben quiénes reciben y por qué. No queremos instituciones que simplemente monitoricen sus puertas, sino instituciones que protejan su misión, nombre y reputación. Queremos justicia ante la cual todos son iguales y cuyas decisiones no están a la venta ni a la negociación.

Nadie debe ser condenado hasta que el tribunal decida. Ninguna persona responsable será acusada de un delito que no haya sido establecido. Pero el respeto a la presunción de inocencia no puede convertirse en un pretexto para el silencio ante los fracasos administrativos e institucionales.

Un Estado cuyas puertas se abren sin control puede descubrir un día que los ciudadanos han sido engañados en su nombre, que las familias han sido despojadas en nombre de la justicia y que la confianza pública ha sido sacrificada en detrimento de la dignidad humana.

Una fotografía con un oficial puede ofrecer un momento de prestigio, pero no confiere ningún poder. Una distinción se puede colgar en una pared, pero no crea integridad. Un título puede ser introducido en una tarjeta, pero no da a nadie el derecho de jugar con el destino de otros.

La autoridad del Estado no se mide por el número de personas que cruzan las puertas de sus instituciones, sino por su capacidad de saber quién merece ser recibido y evitar que su nombre se utilice para engañar a sus propios ciudadanos.

Dr. Gilbert Moujabber

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