Empleo sirio: Haidar anuncia controles

Mohammad Haidar detalla su política de vigilancia del empleo sirio después de la visita del Gobierno a Damasco el 2 de noviembre. En una entrevista publicada el 5 de noviembre, el Ministro de Trabajo anunció un fortalecimiento de la vigilancia con la Seguridad General. Cita panaderías, peluqueros y carniceros. Se distingue a los propietarios de establecimientos y a sus empleados. Los intercambios con las autoridades sirias también entrañan posibles acuerdos reglamentarios, sin ninguna firma anunciada en esta etapa.

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Mohammad Haidar quiere reforzar los controles sobre el empleo sirio en el Líbano. En una entrevista publicada el jueves 5 de noviembre, el Ministro de Trabajo anuncia inspecciones realizadas con la Seguridad General. Cita tres sectores: panaderías, peluquerías y carniceros. Estas declaraciones siguen su visita oficial a Damasco el 2 de noviembre, donde los dos gobiernos discutieron la organización del trabajo sirio en el Líbano.

El Ministro aboga por una aplicación más estricta de las normas vigentes y desea aumentar la posición de los empleados libaneses. No anuncia ninguna prohibición general del empleo sirio ni ningún nuevo acuerdo con Damasco.

Empleo sirio en el Líbano: establecimientos específicos

Mohammad Haïdar distingue entre la propiedad de las empresas de empleo y sus empleados. En las actividades que menciona, afirma que los establecimientos deben pertenecer al Líbano. Por otra parte, los sirios pueden trabajar, siempre que respeten el marco jurídico. Presenta esta distinción como principio que guiará las inspecciones.

Para las panaderías, el ministro quiere más empleados libaneses en las tiendas. No establece una cuota y no proporciona una serie de reclutamientos previstos. Las visitas al campo ya están teniendo lugar, dice. Su Ministerio tiene la intención de intensificarlos con el apoyo de la Seguridad General.

El mantenimiento no incluye un balance de los establecimientos inspeccionados o de las infracciones identificadas. Tampoco detalla nuevas sanciones. Haidar vincula su iniciativa con la lucha contra el desempleo y ha advertido a los interlocutores sirios de las consecuencias de los controles sobre las personas en situación irregular.

En Damasco, coordinación entre los ministerios

El Ministro formaba parte de la delegación dirigida por el Viceprimer Ministro Tarek Mitri, con Rima Karami, responsable de la educación, y Hanine Sayed, Ministro de Asuntos Sociales. En el Palacio de Tichrine, Hind Kabawat, Ministro de Asuntos Sociales y Trabajo de Siria, recibieron a Hanine Sayed y Mohammad Haidar.

Los intercambios se centraron en posibles acuerdos que rigen el empleo de sirios en el Líbano. También examinaron el registro de los repatriados y el desarrollo de sus regiones de acogida. Estos temas siguen siendo objeto de debate: no se anunció un acuerdo bilateral sobre el trabajo al final de esta reunión.

Haidar describe debates francos y anuncia un equipo técnico para continuar la coordinación. No especifica su composición ni la fecha de su primera reunión. Insistió también en su mandato: en Damasco, representó al gobierno libanés, no a Hezbolá.

Las panaderías esperan una aclaración

El sector ya ha tomado más tiempo para regularizar a sus empleados extranjeros. On 5 October, the Union of Bakeries and Pastry Trade Unions requested an extension of the deadline due on 30 September. Desea continuar el proceso con el Ministerio de Trabajo y la Seguridad General sin perturbar la producción.

Esta solicitud no debía concederse. En su entrevista el 5 de noviembre, Mohammad Haidar no especificó la respuesta dada al sindicato, ni los plazos para fortalecer las inspecciones.

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