Un aviso judicial el 4 de diciembre fija una venta de equipo médico del Hospital Rahal en Akkar. El archivo incluye un dispositivo MRI, 15 dispositivos de hemodialisis y cinco incubadoras. La venta anunciada no es sobre el edificio y no confirma ningún cambio en consultas o admisiones.

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Un aviso de venta judicial fijo el viernes 4 de diciembre de 2026, a las 14.00 horas, una subasta de equipos del Hospital Rahal en Akkar. El inventario incluye un dispositivo MRI, 15 dispositivos de hemodialisis y cinco incubadoras. El aviso no se refiere a la venta del edificio ni al cierre del establecimiento.

El nombramiento mencionado en el Archivo No 181/2024 se fija en el edificio del Hospital Rahal, cerca de la encrucijada de Sheikh Mohammad, a las 14.00 horas, hora del Líbano. El aviso designa la compañía hospitalaria Akkar-Rahal Frères y proporciona una venta pública en el sitio. Proporciona para cada entrada de inventario una serie de unidades, una estimación y un precio de subasta. Estas cantidades no son precios finales de venta.

Imágenes, diálisis y bloques de material

Los quince dispositivos de hemodialisis se distribuyen en tres líneas del inventario, al igual que las cinco incubadoras neonatales. La tabla también menciona dos aparatos anestésicos, así como equipos de vigilancia y lámparas de bloqueo. La lista indicará las mercancías cubiertas por el aviso; no indica si el equipo está operando, si se está utilizando actualmente, o si representa todo el equipo disponible para el establecimiento.

El registro del hospital y el aviso de ventas no dicen lo mismo

The Ministry of Public Health lists the Rahal Hospital as a private facility in the Akkar and reports it as open. Esta indicación administrativa no permite comprobar los servicios disponibles hoy. El aviso de venta, por su parte, no menciona ningún cambio en las consultas, admisiones o sesiones de diálisis. No proporciona más información sobre la posible sustitución de las aeronaves de que se trate.

Rahal está separado del hospital público de Abdallah al-Rassi en Halba. El proyecto de hospital público de Al-Sahla es también un caso separado: la convocatoria del Consejo de Desarrollo y Reconstrucción fue para una evaluación del impacto ambiental, no para la apertura de un establecimiento. Ninguno de estos documentos establece una transferencia de pacientes o un cambio en su gestión después de la venta anunciada.

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