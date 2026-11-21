El CNSS anuncia 363 mil millones de libras por adelantado para hospitales y médicos contratados. Las decisiones del 19 de noviembre conciernen a 4.809 casos de atención ya concluidos. No hay transferencia confirmada. Las tasas de 90% y 85% calculan el anticipo al reclamante, no la parte de la factura reembolsada.

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El Fondo Nacional de Seguridad Social (CNSS) decidió el 19 de noviembre asignar 363 millones de libras libanesas con antelación a hospitales y médicos contratados para 4.809 casos ya concluidos. El Fondo anuncia transferencias en los días siguientes, sin fecha de pago confirmada.

Las decisiones 603, 604 y 605 se refieren a la atención prestada a los asegurados en nombre del CNSS. The press release from Public Relations, issued on November 20, announced that the funds would be transferred to the accounts of the claimants, but did not state that the orders had been executed or that the funds had been received. No proporciona un desglose entre instituciones y médicos. Los 4.809 registros no constituyen un recuento separado de pacientes y los fondos no se pagan directamente al asegurado.

De la presentación al pago del anticipo

La nota informativa No 822 organiza el circuito general. Los hospitales contratados presentan comprobantes mensuales que indican el número de casos, su valor según las tasas del Fondo y las acciones de la institución y el equipo médico. Una vez firmados los vales por la oficina competente, los arreglos prevén hasta 15 días para transmitirlos a las cuentas y luego hasta 15 días para efectuar el pago. Estos plazos se refieren al procesamiento de vales: no permiten el cálculo de una fecha de pago a partir del 19 de noviembre.

Este circuito permite a los reclamantes recibir algunas de las cantidades debidas antes de la liquidación final de sus archivos. La publicación de esta serie no especifica la etapa alcanzada para cada institución o para todos los pagos. Por consiguiente, no mide el tiempo transcurrido entre la terminación de la atención y su arreglo.

A los que se aplican las tasas de 90% y 85%

A principios del año, la nota No 822 preveía un avance del 75% del valor de los registros hospitalarios elegibles, excluyendo la diálisis. La nota No 833, de 8 de junio, aumentó esta tasa al 90% de los procedimientos quirúrgicos sobre la suma global y al 85% de los demás casos hospitalarios en cuestión, sin diálisis. Estas tasas se aplican a mayo de 2026 y meses posteriores. La base es el valor del archivo según las tarifas reconocidas por el CNSS, no necesariamente toda la factura hospitalaria.

Los dos porcentajes se utilizan para calcular el anticipo al reclamante. No establecen la tasa de pago para cada acto o el resto para la persona asegurada. El comunicado de prensa no especifica la distribución de 4.809 casos entre las categorías de actos.

Dos acumulaciones para 2026, no dos sobres a añadir

Al integrar este tranche, el CNSS ha aumentado los avances hospitalarios a aproximadamente 6.475 millones de libras desde principios de 2026. Para el mismo año, tiene un total de aproximadamente 7.900 millones para el sector, contando también diálisis pero excluyendo los pagos a instituciones que no se benefician del sistema de anticipo. La primera acumulación está incluida en la segunda. Ambos incluyen el tramo cuyo traslado queda por confirmar: no solos prueban la cantidad recibida.

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