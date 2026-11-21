Las memorias de la independencia comenzaron el sábado en Líbano, antes del discurso anunciado de Joseph Aoun. En Tiro, el Jefe de la FPNUL se reunió con mujeres del Sur. El Banco del Líbano anuncia un plan de trabajo sobre depósitos, mientras que Kryvyï Rih y el presupuesto europeo están haciendo noticias.

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Sábado, 21 de noviembre de 2026, 18.00 horas Hora de Beirut. Los homenajes al 83 aniversario de la Independencia comenzaron en Líbano, antes del discurso anunciado de José Aoun. En Tiro, las mujeres del Sur se reunieron con el líder de la FPNUL para examinar la situación posterior al empleo. En Washington, D.C., el Banco del Líbano informó de que había finalizado un plan de trabajo sobre el proyecto de devolución de depósitos.

Independencia: los homenajes antes de la cita de Nahr al-Kalb

El canciller Youssef Raggi puso una corona en la tumba de Camille Chamun en Deir el-Qamar, según la agencia pública libanesa. El Ministerio de Información organizó su propia conmemoración, en particular sobre el papel de las artes y los medios de comunicación en la lucha contra el discurso de odio. Estos homenajes preceden al Día Nacional del Domingo 22 de noviembre.

La Presidencia anunció a las 18.00 horas un levantamiento de banderas en Nahr al-Kalb y un discurso de Joseph Aoun. Las restricciones de tráfico anunciadas en la zona tienen un horario separado de la ceremonia, con un dispositivo planificado a partir de las 15.00 horas.

En Tiro, la FPNUL reúne a mujeres del Sur

El jefe de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, Diodato Abagnara, se reunió con más de 70 participantes en los grupos de mujeres de la misión en Tiro, según la Agencia Estatal del Líbano. Sostuvo mantener la vigilancia, la denuncia de violaciones y el apoyo a las comunidades después del fin del mandato. Los participantes examinaron, entre otras cosas, la función de la mujer en el apoyo a las familias desplazadas y la rehabilitación de las localidades. Esta reunión no establece el mandato ni la forma de una posible presencia de las Naciones Unidas después de la FPNUL, que sigue en el ámbito del Consejo de Seguridad.

En Beirut, una evaluación para volver a la escuela

The Minister of Education, Rima Karami, visited the Tarik Jdideh III public school, where an assessment was being carried out for children following a non-formal course, either dropped out or were unable to attend school. El UNICEF y los representantes de la Unión Europea participaron en la visita, según el informe oficial del Líbano. La evaluación debe ayudar a determinar el nivel en que un niño puede incorporarse a la educación general o avanzar hacia la formación profesional. Durante esta visita no se notificaron resultados, plazos o recuentos nacionales.

Depósitos: Banco del Líbano anuncia etapa de trabajo

El Banco del Líbano dice que su gobernador, Karim Suaid y Jihad Azour, jefe del Fondo Monetario Internacional para el Oriente Medio y Asia Central, discutieron en Washington, D.C., el progreso del proyecto de ley sobre estabilización financiera y restitución de depósitos. Según el banco central, el plan de trabajo para fines de año tiene por objeto aclarar los puntos de convergencia y continuar los debates sobre las medidas que aún quedan por aclarar. Este plazo no establece una fecha de votación ni un calendario de reembolso. El Fondo no anunció un acuerdo de financiación al final de esta entrevista.

Siria: Formulario piloto de víctimas cerrado

La Comisión Nacional de Justicia de Transición cerró su forma experimental, que se abrió el 14 de noviembre. Las personas que ya han llenado no tendrán que empezar de nuevo cuando el registro sea lanzado oficialmente. La Comisión aún no ha podido verificar sus expedientes y no ha anunciado una fecha de apertura. The filing of a form does not give itself the right to compensation. Este registro es distinto del sistema Athar, que se utiliza para buscar personas desaparecidas.

Ucrania: Dos muertos en ataque contra Kryvyi Rih

Un ataque ruso contra Kryvyi Rih el viernes por la noche mató a un asistente de ambulancia y un niño, según el jefe del consejo de defensa de la ciudad, Oleksandr Vilkul. El funcionario local anunció 58 heridos el sábado por la mañana. The head of the regional administration then reported 60 people requesting treatment, according to the Ukrainian media, who reported on his assessment. Esta cifra no corresponde al número de hospitalizaciones.

Unión Europea: nueva propuesta para el presupuesto 2028-34

El Presidente del Consejo Europeo António Costa propone reducir el límite máximo de compromisos del proyecto inicial de la Comisión en 204 mil millones de euros. Esto no es una disminución de 204 mil millones en comparación con el marco actual. Los ingresos potenciales de los servicios digitales de las grandes empresas son una de las vías examinadas. Ni se aprueba la cantidad propuesta ni una nueva contribución digital.

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