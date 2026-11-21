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De radio a disco, de Baalbek al cine, las canciones de Fairouz han cambiado de audiencia y a veces funcionan. Tres obras siguen este movimiento: un pedazo de su debut radial, una canción grabada en el festival Baalbek y un odo en Jerusalén que se convirtió en la banda sonora de un documental palestino.

En octubre de 2018, en el Instituto Francés Chateaubriand de Jerusalén, una sesión dedicada a la representación de la ciudad en el cine palestino presentó un cortometraje de siete minutos que data de 1969. Fairuz no estaba en el cartel como intérprete de escenarios. Lo oímos en la película. El documental de Ali Siam, cuyas imágenes están firmadas Hani Jawharieh, había dado aZahrat al-Madāinuna segunda vida: la de una canción escuchaba mientras miraba la ciudad a la que se dirigía.

Esta proyección, casi medio siglo después de la película, nos permite entender lo que separa una famosa canción de un hito cultural. El primero es identificable a su voz o melodía. El segundo también es transmitido por los usos que se adjuntan a él: escuchar la radio en casa, encontrar en el registro una actuación de Baalbek, escuchar la misma canción en una habitación donde se discute la historia de Jerusalén.

« Etab »: un repertorio formado por radio

El nombre Fairouz apareció en los programas de la radio nacional libanesa desde el verano de 1950, según Dar El-Nimer, quien dedicó varias sesiones de escucha a estos primeros años. El centro cultural, junto con la asociación IRAB, estableció el comienzo de la colaboración con los hermanos Rahbani en otoño de 1950 y su instalación a principios de 1952. Radio no es sólo la manera de pasar un registro a la antena: proporciona los estudios y los programas en los que se construye su repertorio.

Lugares de investigador y coleccionista Rami SoudahEtab(« Reproche ») entre las tres primeras canciones de Rahbani que Fairouz realizó. Las fuentes no permiten dar un día específico para su primera emisión. Sin embargo, describen un entorno de trabajo que vinculó la radio libanesa, la radio siria y la estación de radiodifusión del Cercano Oriente. Dar El-Nimer también señaló en la prensa de 1952 que los oyentes estaban pidiendo ensayar canciones de Fairouz. Esto proporciona información sobre el lugar del intérprete en el aire, no sobre el número de emisiones específicas del intérpreteEtab.

« Khedni Taht el aricheh »: de Baalbek a 45 rondas

En Baalbek, el cambio de escala se documenta hasta las colecciones de registros. La Bibliothèque nationale de France conserva 45 recorridos tituladosBaalbek Festival 1961, cantada por Fairouz y editada en Francia por Pathé Marconi en la colección Voix de l’Orient. Su aviso identifica en particularKhedni Taht el arichehy distingue el lugar y el año de registro, Baalbek en 1961, del depósito legal francés en 1962.

Los archivos del Festival Internacional Baalbeck celebrado en la Universidad Americana de Beirut arrojaron luz sobre esta grabación. En 1957, las noches libanesas reunieron al cantante, los hermanos Rahbani y otros compositores, incluyendo Toufic El Bacha, Zaki Nassif y Philemon Wehbe. Los 45-tours no devuelven todo el espectáculo ni su decoración. Muestra, sin embargo, cómo una canción grabada en el festival fue publicada en otro lugar, en un medio que un oyente podría encontrar sin haber asistido a la actuación.

« Zahrat al-Mada

InZahrat al-Madāin(« La Flor de las Ciudades »), la película de 1969 toma la canción homónima de Fairouz para acompañar sus imágenes de Jerusalén y la vida palestina molesta por la ocupación israelí después de la guerra de 1967. La canción ya no sirve sólo para evocar una ciudad ausente: acompaña las vistas de esta ciudad y da al montaje su banda sonora. El proyecto de conservación El Proyecto Vacío documenta la restauración de la película por Azza El-Hassan en 2017. Al año siguiente, la proyección en Jerusalén fue acompañada por una discusión sobre el lugar de la ciudad en el cine palestino.

En estos tres casos, la canción no llega solo al público. Radios lo pusieron en circulación, un editor arregló una versión de un festival grabado, los cineastas lo recapturan y los restauradores pusieron la película en proyección. Estos rastros no prueban que todos asocian los mismos recuerdos con Fairouz. Muestran cómo varias generaciones pudieron recuperar su voz en contextos muy diferentes, sin que las obras fueran reducidas a la memoria de su primera interpretación.

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