En Tall al-Burak, cerca de Saida, los fenicios mezclaron cerámica aplastada con mortero de una prensa. Dos estudios identificaron estos fragmentos y establecieron la naturaleza hidráulica del revestimiento, que podría endurecerse en un humedal. Queda por determinar qué contenedores provenían de los tesses mezclados con el revestimiento de las cuencas.

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En Tell al-Burak, al sur de Saida, el revestimiento de una prensa fenicia contiene fragmentos de cerámica triturada. Los escombros no se encontraron en granel junto a la instalación: era parte del mortero de lima que cubrió las cuencas. Los analistas publicados en 2025 muestran que este mortero podría endurecerse en presencia de agua.

Tesing en el tanque de prensa

La prensa fue despejada a unos nueve kilómetros de Saida, sobre la pendiente de un antiguo asentamiento costero libanés. El equipo de excavación coloca su construcción probablemente en VIIesiglo B.C.E., sin excluir el fin de la VIIIe. Los investigadores estudiaron la superficie de la cuenca donde se trollaron las uvas y la superficie del tanque de recolección de jugo. La forma de la instalación, las semillas de uva encontradas en el sitio y la presencia de muchas ánforas apoyan su identificación como una prensa de vino.

Al observar secciones finas del revestimiento bajo microscopio, los investigadores reconocieron los granos de arcilla mezclados con cal. Estos granos son el material principal añadido al carpeta en las muestras analizadas. Tessons también fueron identificados en los revestimientos de otros dos desarrollos del sitio, cuya función exacta no se establece. Por lo tanto, el método no estaba reservado para un solo tanque.

¿Por qué la cerámica aplastada cambió el mortero

Los primeros análisis publicados en 2020 habían establecido la presencia de cerámica en el mortero y sugirieron que esta adición hizo el revestimiento más rígido y menos propenso a las grietas. El estudio 2025 combina varios métodos de microscopía y análisis de minerales. El equipo concluyó que era un mortero hidráulico: a diferencia de un recubrimiento ordinario de cal que se endurece en contacto con el aire, también podría tomarse en un ambiente húmedo.

El origen exacto de los dientes sigue siendo menos seguro que su presencia. Su composición recuerda a la que se encuentra en Tell al-Burak, algunos de los cuales probablemente fueron hechos en Sareptah, el presente Sarafand. No se establece que todos los fragmentos provengan de estos contenedores, ni que la técnica fue inventada en el lugar. Lo que muestran las muestras es que, al sur de Saida, cerámica triturada había encontrado un nuevo uso en la construcción de una prensa.

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