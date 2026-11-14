Al-Alwani: Cuerpo retornado, pista siria examinada

El cuerpo de Ahmed al-Alwani abandonó Beirut para Bagdad el 14 de noviembre, según el embajador iraquí. The investigation remains open on persons who accompanied him before his death. Los informes de televisión se refieren a un pasaje de sospechosos por Wadi Khaled, sin confirmación judicial pública de todo esto. Este seguimiento se remonta a su llegada de Erbil, el último contacto con su familia, la identificación genética del cuerpo y los pasos reportados a Siria, distinguiendo las declaraciones oficiales de los elementos aún inciertos.

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El cuerpo de Ahmed al-Alwani abandonó Beirut para Bagdad el sábado 14 de noviembre de 2026, mientras que la investigación libanesa sigue centrada en los que lo acompañaron antes de su muerte. Los informes de televisión del Líbano se refieren a su paso por Wadi Khaled en la frontera siria. This alleged route does not at this stage constitute a public judicial finding.

El embajador iraquí en el Líbano, Mohammad Reda al-Husseini, anunció la salida del ataúd a las 9.05 horas del aeropuerto de Beirut. Un avión privado llevó los restos, acompañado por varios familiares. According to his statement, the Embassy had completed Lebanese judicial and security formalities and consular procedures. Este anuncio confirma la salida a Bagdad, no sólo el tiempo de llegada a Irak.

Al-Alwani: la ruta del paso por Wadi Khaled

La información transmitida el sábado por la mañana describe un grupo de Siria por Wadi Khaled, en el norte del Líbano, luego se fue después del asesinato. Otro canal libanés ya había informado el viernes 13 de noviembre de que dos sospechosos en este caso habían tomado un paso no oficial por la zona para entrar y salir del territorio.

Estas historias convergen en una ruta presumida. However, they do not make it possible to establish the identity of suspects, their exact role or their possible sponsors. No hay elementos judiciales públicos consultados para confirmar esta reconstitución en su conjunto. Tampoco el supuesto pasaje de Siria establece una participación de las autoridades sirias.

La información sobre la cooperación con Damasco requiere la misma cautela. According to television reports of 13 November, the Lebanese authorities transmitted photographs and telephone numbers to find two wanted persons. El objetivo sería identificarlos y localizarlos antes de una solicitud oficial de rendición en el Líbano.

Un funcionario judicial libanés, entrevistado por la prensa árabe el viernes, retó precisamente las cuentas que afirmaban que su identidad ya estaba establecida. Indicó que Beirut había solicitado asistencia siria en esta identificación. Presentó su fuga a Siria como una hipótesis fuerte, sin anunciar su detención. No se confirma la entrega de sospechosos en el Líbano en la información verificada para este artículo.

Anoche desde la llegada de Erbil

Las declaraciones iraquíes del 12 de noviembre nos permiten trazar parte del viaje del ex diputado. Según el oficial de comunicaciones de seguridad iraquí Saad Maan, Ahmed al-Alwani llegó de Erbil en Beirut el jueves 5 de noviembre por la noche. Salió del aeropuerto en taxi y llegó a un hotel cerca de Raouché.

Menos de una hora después de tomar su habitación, habría salido explicándole al personal que los amigos venían a recogerlo. Saad Maan informó que los empleados describieron interlocutores hablando con acento sirio y un coche White Range Rover. These testimonies relate to persons seen with him, not sufficient to establish their nationality or guilt.

Según la misma cuenta, al-Alwani llamó a su familia dos veces. El último intercambio vino del apartamento de Tarik Jdide en Beirut. Después de varios días sin noticias, un pariente contactó con la embajada el martes 10 de noviembre. La representación diplomática coordinó el proceso con los servicios libaneses.

El descubrimiento del cuerpo y la fecha de la muerte no debe confundirse. Las primeras narrativas publicadas difieren en el plazo del descubrimiento. No hacen posible fijar el tiempo de la muerte con certeza. La Fiscalía General de la Corte de Casación, encabezada por Ahmad Rami al-Hajj, supervisa las investigaciones de la rama de inteligencia de las Fuerzas de Seguridad Interna.

El propietario del apartamento oyó, la identidad confirmada por ADN

Saad Maan también anunció la detención preventiva del propietario libanés del apartamento. Lo presentó como medida cautelar relacionada con la identificación de inquilinos. Esta medida no constituye una condena ni una prueba de participación en el asesinato.

El 11 de noviembre, el hijo de Ahmed al-Alwani llegó al Líbano a petición del Fiscal General. The authorities collected his testimony and collected a sample for genetic comparison. La descomposición del cuerpo había complicado un primer reconocimiento visual por parte de los familiares.

El viernes 13 de noviembre, la embajada iraquí anunció que había recibido los restos a petición de la familia. Confirmó que los análisis de ADN correspondían a las muestras tomadas del hijo del fallecido. También mencionó un examen de escáner y un informe del médico forense libanés, que debía proporcionarse una copia a los familiares.

La Embajada indicó que en el informe se aclaraban las causas de la muerte, sin establecer los resultados médicos en el comunicado consultado. Por lo tanto, sería incorrecto presentar como demuestra definitivamente un método particular de asesinato. La hipótesis de la asfixia apareció en anteriores cuentas mediáticas; no reemplaza la lectura de un resultado forense público.

Continúa un caso entre Beirut y Bagdad

A former representative of the Iraqi province of Al-Anbar, Ahmed al-Alwani had chaired the Economic Committee of Parliament. Su viaje había sido marcado por su detención en Ramadi en diciembre de 2013 y más de 11 años de detención. Su liberación fue anunciada en abril de 2025 en el contexto de la aplicación de la amnistía general.

Esta trayectoria explica la fuerte resonancia de su muerte en Irak. No hace posible deducir el motivo. The judicial information reported on Friday left open the questions of his relationship with suspects and the reasons for the murder.

La embajada iraquí afirma seguir coordinando con los servicios judiciales y de seguridad de ambos países. La transferencia del cuerpo ahora permite a los familiares organizar funerales en Iraq. It does not close the Lebanese case: the identification of the persons sought, their possible location in Syria and the conclusions of the investigation are still expected.

Ilustración: Cortes de Beirut, fotografía de archivo sin fecha, archivo Libnanews. Este no es el lugar donde se descubrió el cuerpo.

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