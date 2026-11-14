Yemen: se renovarán las sanciones, se reforzará el embargo

El Consejo de Seguridad extiende sanciones selectivas contra el Yemen y está preparando nuevas medidas sobre componentes para su utilización en la fabricación de armas. Aprobada el 12 de noviembre, la resolución 2837 mantiene un consenso sobre la parte dispositiva, pero las diferencias entre Londres y Moscú siguen existiendo. El calendario distingue entre la renovación de las restricciones, el mandato de los expertos y una decisión prevista en enero sobre bienes de doble uso. Las actividades humanitarias y el diálogo político siguen siendo cuestiones explícitas.

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El Consejo de Seguridad prorrogó las sanciones selectivas contra el Yemen el 12 de noviembre de 2026. Aprobada por consenso, la resolución 2837 mantiene la congelación de activos y las prohibiciones de viaje hasta el 14 de noviembre de 2027. También está preparando un nuevo paso en el control de componentes que podría alimentar la fabricación de Houthis armas. El voto reúne a los quince miembros, pero sus explicaciones revelan desacuerdos persistentes sobre la presión de poner sobre el movimiento y la protección de las actividades civiles.

El problema no se limita a la renovación anual de un dispositivo. Los miembros del Consejo están tratando de adaptar el embargo a las cadenas de suministro que no sólo llevan armas terminadas. Las partes o sustancias utilizadas en la economía civil también pueden utilizarse para producir equipo militar. El tratamiento de estas mercancías de doble uso es ahora un compromiso explícito, sin que el voto del 12 de noviembre sea equivalente a una prohibición general ya aplicable a todos estos productos.

Sanciones en Yemen: dos calendarios separados

Las medidas financieras y las restricciones de viaje se aplican a las personas y entidades designadas. No constituyen un embargo comercial general contra la población yemení. Su renovación durante 12 meses garantiza la continuidad del régimen establecido en la resolución 2140 de 2014. El embargo de armas, que surgió de la resolución 2216 aprobada en abril de 2015, es un marco separado, sin plazos anuales comparables.

El mandato del grupo de expertos para ayudar al Comité de Sanciones se prorrogará hasta el 15 de diciembre de 2027. Esta fecha no debe confundirse con el 14 de noviembre, que fue elegido para las medidas específicas. El grupo ayuda a documentar su aplicación y los circuitos que permiten evitarlos. Su retención proporciona al comité un trabajo de seguimiento que va más allá del tiempo de votación.

El Consejo también pidió que el grupo estuviera integrado por seis miembros, con conocimientos especializados dedicados a la seguridad marítima. Ello refleja el papel de las rutas marítimas en los suministros militares y las amenazas a la navegación. Fortalece una herramienta de investigación y vigilancia, sin crear una nueva fuerza naval de la ONU.

Componentes de doble uso, siguiente punto de negociación

El Consejo tiene la intención de decidir, antes del 11 de enero de 2027, medidas apropiadas para determinados componentes químicos y precursores determinados por expertos. La labor debe estar relacionada con su oferta, venta, transferencia o desviación a personas y entidades designadas. Este plazo se abre a nuevas negociaciones: no significa que ya se haya elaborado una lista definitiva de productos prohibidos.

La representante británica Sarah MacIntosh confirmó esta distinción en su explicación de voto. Londres, que lideró las negociaciones, desea trabajar con los demás miembros en una lista de bienes interesados. Considera que estos componentes apoyan las capacidades locales de producción de armas de Houthis. Para el Reino Unido, la adaptación de los controles debería limitar esas capacidades en lugar de centrarse exclusivamente en la entrega de armas completas.

La dificultad radica en la naturaleza misma de estos productos. El control basado en su posible utilización militar requiere la identificación de los receptores y los riesgos de desviación. Tratar cualquier comercio civil como suministro militar sin distinción iría más allá de la lógica específica del acuerdo. Es precisamente en este límite entre restricciones y actividades legítimas que las explicaciones de voto difieren.

Moscú aprueba la renovación, método concursos

Rusia votó a favor de la resolución y criticó su equilibrio político. Anna Evstigneeva consideró un enfoque contraproducente que sería responsable de toda escalada en Ansar Allah, el nombre oficial del movimiento Houthi. Sin embargo, condenó los ataques contra la infraestructura civil saudita y los obstáculos a la libertad de navegación.

Moscú considera que las sanciones deben facilitar un arreglo político y no servir para castigar a una parte en el conflicto. Su representante también advirtió contra las restricciones a los bienes de doble uso que obstaculizarían las actividades comerciales y humanitarias legítimas. Por lo tanto, su apoyo al texto no es válido para todas las propuestas de endurecimiento que puedan seguir.

Esta posición aclara el alcance del consenso. Los miembros acordaron mantener el marco común, pero no todos dieron el mismo significado a su fortalecimiento. Tampoco permite que las calificaciones políticas utilizadas por algunas delegaciones contra los Houthis se presenten como una nueva designación unánimemente decidida por el Consejo.

El personal de diálogo y detención sigue en el centro

Somalia, que también habló en nombre de la República Democrática del Congo y Liberia, apoyó la renovación y exhortó a todas las partes a que actuaran con moderación. Los tres Estados africanos defendieron un acuerdo inclusivo bajo la égida de las Naciones Unidas, respetando la unidad y soberanía de Yemen. También pidieron la liberación inmediata e incondicional del personal de las Naciones Unidas detenido por los Houthis.

El Reino Unido aplica la misma liberación, que se extiende al personal humanitario, diplomático y de la sociedad civil. En su declaración del 12 de noviembre, Sarah MacIntosh también recordó la magnitud de las necesidades humanitarias. Esta preocupación no sustituye los controles militares: exige que su aplicación no bloquee el socorro e intercambio civiles autorizados.

El próximo paso identificable es ahora la reunión del 11 de enero de 2027 sobre componentes y precursores. Entonces será necesario examinar los productos realmente seleccionados, los destinatarios previstos y las normas de aplicación. Es este texto adicional, y no sólo la renovación anual de las sanciones, que aclarará el nuevo alcance de las restricciones.

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