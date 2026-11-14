Colegio de Abogados de Beirut: cuatro puestos por cubrir

El Colegio de Abogados de Beirut eligió a cuatro miembros del Consejo el 15 de noviembre. Quince candidatos corren. Las Fuerzas Libanesas, Kataeb y el Futuro apoyan cuatro nombres comunes, incluidos Wassim Bou Tayeh y otros candidatos. Dos miembros salientes buscan un nuevo mandato de tres años el domingo.

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El domingo 15 de noviembre de 2026, los abogados del Colegio de Abogados de Beirut elegirán cuatro miembros del Consejo por un mandato de tres años. Quedan pendientes 15 candidatos. En vísperas de las elecciones, las Fuerzas Libanesas, Kataeb y Future Current apoyan los mismos cuatro nombres: Riyad Chidiac, Elie Kazan, Maya Chehab y Elie Klimos.

Este grupo se enfrenta en particular a Wassim Bou Tayeh, apoyado por la Corriente Patriótica Libre, así como a otros candidatos independientes. La Asamblea General se reúne bajo la presidencia del stickman Imad Martinos. Es cuestión de renovar una parte del consejo, no elegir un nuevo palo.

Colegio de Abogados de Beirut: 15 candidatos para cuatro puestos

La elección estaba programada originalmente para el 1 de noviembre. Como la primera asamblea no se reunió con el quórum, la elección fue pospuesta hasta el 15 de noviembre. Cuatro términos están llegando a su fin: los de Labib Harfouche, tesorero de la orden, Elie Klimos, Wassim Bou Tayeh y Alexander Najjar. Klimos y Bou Tayeh se representan entre sí.

Las quince aplicaciones también incluyen Wissam Eid, Soha al-Assaad, Hadi Francis, Adib Zakhour, Hassanein Mourad, Maya Chehab, Mirna Traboulsi, Elias Akl, Elie Kazan, Riyad Chidiac, Maha Zalaqat, Joe Nahoul y Pouzant Bastajian.

Fuerzas libanesas, Kataeb y el futuro se unen juntos

El acercamiento electoral implica a las Fuerzas Libanesas y al Kataëb en el futuro. Las dos primeras partes apoyan respectivamente a Riyad Chidiac y Elie Kazan. Maya Chehab disfruta del apoyo del Futuro, sin ser presentado como miembro candidato del movimiento. Elie Klimos completa el grupo.

En su anuncio de apoyo, el sector Futuro Abogado mantuvo estos cuatro nombres.

Esta configuración reúne formaciones que habían pertenecido a la alianza del 14 de marzo. Sin embargo, está a favor de una elección profesional específica. Las candidaturas de Chehab y Klimos no se confunden con las de los dos representantes partidistas, Chidiac y Kazan.

Bou Tayeh y candidatos fuera del grupo

Wassim Bou Tayeh, miembro saliente de la Junta, es nominado para la Corriente Patriótica Libre. Por lo tanto, se presenta a la agrupación de los tres cursos de formación, mientras defiende su propio balance dentro del cuerpo profesional.

Wissam Eid se presenta fuera del grupo Chidiac-Kazan-Chehab-Klimos. Los nombres de Soha al-Assaad, Hadi Francis y Maha Zalaqat también están entre los competidores.

La reunión del 15 de noviembre tiene ahora que separar esas candidaturas y nombrar a los cuatro miembros para que se reúnan durante los próximos tres años.

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