Jurf al-Sakhr: Oil investigation remains open

La Comisión Federal del Iraq realizó una primera visita a Jurf al-Sakhr el 13 de noviembre, antes de regresar a Bagdad. Su trabajo continúa, según el presidente del consejo de Babil. Dos órdenes sucesivas especifican su mandato y composición. Suspicions of oil traffic are not judicial findings: further information and inspections are expected. The role of security services, conditions of access to the ground and the distinction between charges and evidence are at the heart of the case.

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La comisión federal para investigar el presunto tráfico de petróleo en Jurf al-Sakhr, al sur de Bagdad, no ha concluido su labor. Después de una primera visita el viernes 13 de noviembre, sus miembros regresaron a la capital. Hay que examinar otros lugares y reunir información, dijo el Presidente del Consejo Provincial de Babil Assaad al-Muslimawi. Por consiguiente, esta salida no constituye el cierre de la investigación ni la publicación de sus conclusiones.

El archivo cubre una zona también conocida como Jurf al-Nasr, al norte de la provincia de Babil. El Primer Ministro Ali Falah al-Zaidi, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó que se investigaran los informes de desviación de petróleo. Los documentos consultados definen una misión de investigación. No sólo establecen la existencia de la trata o la responsabilidad penal de una organización o persona.

In Jurf al-Sakhr, a first inspection and sites to be reviewed

Assaad al-Muslimawi describió el 13 de noviembre una primera fase de procedimientos y reunión de información. La Comisión tenía varias especialidades y se esperaba que continuara su labor en los días siguientes. El funcionario provincial indicó que algunas partes de la zona todavía contenían minas y restos explosivos de guerra. Según él, estos riesgos imponen precauciones cuando viajan.

También afirmó que la misión había procedido sin oposición ni obstrucción. Esta es la versión del presidente del consejo provincial, no una observación independiente de todos los sitios interesados. En la misma entrevista, destacó que quedaban por examinar varios lugares e informes. Por lo tanto, sus observaciones no conducen a la conclusión de que todas las solicitudes de acceso ya han sido plenamente inspeccionadas.

El funcionario distinguió la jurisdicción federal del papel de las autoridades Babil. Según sus explicaciones, el gobierno local facilita el viaje y la obtención de información, pero no dirige investigaciones. Esta distribución es importante: el regreso de la delegación a Bagdad no transfiere la conducta del caso a las autoridades provinciales.

Dos órdenes sucesivas, dos composiciones para distinguir

La composición de la comisión dio lugar a diferentes presentaciones. Dos documentos reproducidos en la prensa iraquí revelan la sucesión de instrucciones. El primero, de fecha 11 de noviembre, está dirigido al General Saad Mohsen Oreibi. Le encomendó la presidencia de una comisión integrada, entre otras cosas, por la policía federal, la policía de energía, los servicios de seguridad y disciplina de Hashd al-Shaabi y los representantes de los organismos de lucha contra la corrupción y la inteligencia.

La segunda orden, fechada el 12 de noviembre, detalla una composición de once funciones. Puso a su cabeza al Director General de Disciplina y Seguridad del Hachd. El documento lleva la firma de Abdel Amir Kamel al-Shammari, Director de la Oficina del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Las diferencias entre las dos listas no deben eliminarse asignando la misma presidencia a ambas etapas.

La lista del 12 de noviembre incluye al asesor del Primer Ministro Mouayyad al-Saadi, la Secretaría de Inteligencia y Seguridad al Comandante en Jefe, las investigaciones de la Autoridad Anticorrupción y la Dirección de Productos del Petróleo que representan al Ministerio de Petróleo. También incluye a funcionarios de la policía federal, el aparato antiterrorista y varias ramas del Ministerio del Interior, incluida la Policía de Energía y la Policía Científica.

Esta diversidad de servicios corresponde a un archivo que combina controles de petróleo, búsquedas de evidencia y seguridad de viaje. No da un resultado de investigación. El mandato escrito sigue siendo verificar los informes de presunta trata de personas en Jurf al-Nasr, tomar las medidas necesarias e informar a la Oficina del Comandante en Jefe.

Una escolta policial, no un veredicto

La orden del 12 de noviembre pidió a la policía federal que preparara un convoy para proteger los movimientos de la comisión. Arregló un mitin en la oficina del Comandante Jefe al día siguiente a las 9.00 horas. Este calendario es el de un nombramiento previsto en el documento: no prueba que los investigadores entraron en cada instalación en ese momento.

On 13 November, Saad Maan, head of security information, confirmed the start of the field work. Alegó que ningún partido político o facción participó en la comisión. Esta declaración debe leerse junto con la lista administrativa de sus miembros, que menciona a un funcionario de Hachd. Describe la posición oficial sobre la calidad institucional de los participantes, sin resolver las controversias políticas que rodean al sector.

Los cargos por tráfico siguen separados de tres hechos documentados: la orden de abrir una investigación, el establecimiento de su composición y el comienzo de las inspecciones. La publicación de un informe, su posible transmisión judicial y el seguimiento de sus conclusiones serían medidas distintas. En el último estado auditado, el Presidente del Consejo Babil anunció la continuación de la recopilación de información y nuevas visitas.

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