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Las fuerzas gubernamentales yemenitas anunciaron el viernes 13 de noviembre que habían asumido el cruce de Al-Sarih en la región de Sabiha de la provincia de Lahj. Esta afirmación marca un nuevo episodio de lucha en el sudoeste del país, pero no conduce a una estabilización del frente. La oradora interviene cuando las autoridades piden asistencia de emergencia para las familias desplazadas y un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados documenta la creciente necesidad.

Recuperación reclamada, balance no confirmado

In its report of 13 November, the Government Army claims to have carried out an attack on the Huthie positions with the support of tribal fighters. Afirma haber recapturado al-Sarih después de enfrentamientos y retiro de fuerzas opuestas. Libnanews no pudo verificar independientemente el control efectivo del cruce al final de la operación.

Las fuentes militares citadas por el ejército adelantan a más de cincuenta combatientes huthis muertos, heridos o capturados, sin ningún desglose entre estas categorías. Por lo tanto, este total no puede presentarse como cincuenta muertos o como cincuenta presos. Todavía hay una estimación proporcionada por una parte en el conflicto, sin que haya una evaluación independiente disponible en los documentos consultados.

La toma anunciada de una encrucijada no demuestra aún más la seguridad de todas las carreteras de Lahj. Las condiciones de movimiento de los habitantes y las organizaciones humanitarias deben revisarse por separado de los resultados militares reclamados.

Una llamada de emergencia para las familias de Sabiha

Hasta el 12 de noviembre, el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo del Yemen había pedido a las organizaciones humanitarias y a los donantes que reforzaran su respuesta en la región de Sabiha, en particular en la zona de al-Mudaraba y Ras al-Ara. Atribuyó daños en las zonas habitadas y la salida de muchas familias a los ataques de Huthi.

El Departamento describe las pérdidas de vivienda y de ingresos. Su llamamiento se refiere a la alimentación, la vivienda, el agua potable y la atención, así como el apoyo psicológico a los más vulnerables: niños, mujeres, ancianos y discapacitados. Pide una evaluación sobre el terreno y un censo de los hogares afectados para establecer prioridades para la intervención.

Esta declaración no proporciona un relato preciso de los movimientos causados por los combates el 13 de noviembre por sí solo. Describe las necesidades ya presentes antes del anuncio de la reanudación del Salih.

Kharaz: a refugee population again threatened

On 13 November, the Yemeni Ministry of Human Rights also announced the death of a Somali refugee during a bombardment of the Kharaz camp in Lahj, according to her on Thursday, 12 November. Culpa a los Houthis. Este anuncio y atribución no se confirmaron de forma independiente en los temas consultados; Deben permanecer separados del registro militar anunciado para Al-Sarih.

Las Naciones Unidas ya documentaron la vulnerabilidad del campamento. El 30 de octubre, el portavoz del ACNUR, Matthew Saltmarsh, explicó que el fuego cercano perturbaba los servicios y limitaba la circulación. Se suspendieron las escuelas y se interrumpieron los procedimientos jurídicos y documentales, mientras que el suministro de agua y la asistencia sanitaria no se llevaron a cabo fácilmente.

En esa fecha, el ACNUR indicó que no había verificado a ninguna víctima entre los refugiados. Esta observación anterior no confirma ni niega la muerte anunciada dos semanas después por el departamento.

Figuras nacionales que no deben atribuirse al frente de Lahj solo

El 13 de noviembre, la Organización Internacional para las Migraciones aumentó el número de personas obligadas a huir en el contexto de la nueva escalada a más de 340.000 personas. Advierte las restricciones a las rutas de transporte, que retrasan la llegada del rescate. Este desplazamiento no debe confundirse con todos los desplazados internos de larga data.

En su actualización del 10 de noviembre, el ACNUR estimó que el número de personas desplazadas en el Yemen ascendía a 31.000 entre el 1o de agosto y el 7 de noviembre. Lahj representaba el 20% de los desplazamientos denunciados, en comparación con el 67% de Taez. Estos datos cubren varios meses y varios frentes: no miden las consecuencias de la única ofensiva alrededor de d’al-Sarih.

En el mismo informe se indica que 100 refugiados habían abandonado Kharaz para Adén en un contexto de inseguridad, y que 9.676 refugiados permanecían en el campamento. It also reports the continued closure of the Taëz-Aden road and the blocked or disputed routes, constraints that complicate access to rescue services.

Así pues, la protección de los civiles depende de condiciones muy concretas: poder salir de una zona peligrosa, llegar a un punto de asistencia y mantener servicios esenciales. Una evolución militar local, incluso confirmada, no bastaría para establecer que se cumplan esas condiciones.

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