El Senado votó el lunes 23 de noviembre para imponer subsidios diarios completos para ciertas condiciones a largo plazo. La votación cambia el proyecto de presupuesto 2027, no las normas vigentes. La enmienda se refiere a los ingresos de sustitución durante un paro de trabajo, no al reembolso de los cuidados.

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El Senado aprobó el lunes 23 de noviembre, una enmienda al proyecto de ley de financiación de 2027 que eliminaría la exención del impuesto sobre la renta de los subsidios diarios pagados por ciertas enfermedades a largo plazo. Los senadores aprobaron esta medida por 194 votos a 146. Este es un voto sobre un artículo del presupuesto estatal, no la aprobación final de una ley.

Una exención que el Senado propone eliminar

La ley actual exime los subsidios diarios pagados por el Seguro Social o la Mutuidad Social Agrícola por una condición que requiere tratamiento prolongado y cuidados particularmente costosos. El Gobierno había propuesto hacer que la mitad de esas prestaciones fueran imponibles. Mediante dos enmiendas idénticas al artículo 2, los senadores mantuvieron su plena inclusión en los ingresos fiscales, según las normas aplicables a los salarios y salarios.

La tributación completa significa que toda indemnización se incluiría en el cálculo de los ingresos imponibles, no en el caso de que el Estado recogiera todo. La medida tampoco establece un nuevo calendario de reembolsos para consultas o tratamientos a largo plazo. El voto es sobre las cantidades que compensan la pérdida de ingresos durante el paro laboral.

La parte de los ingresos sigue siendo objeto de debate

La Asamblea Nacional rechazó el proyecto de presupuesto del gobierno el 4 de noviembre. El Senado ha estado revisando su componente de ingresos desde el 20 de noviembre; debe seguir el estudio de las consignaciones de gastos. Así pues, el voto sobre las prestaciones establece el texto aprobado por los senadores en esta etapa. El proyecto todavía puede evolucionar en las siguientes lecturas y la exención prevista en el Código Fiscal General sigue vigente.

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