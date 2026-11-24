La OIM registró 304,520 personas todavía desplazadas internamente el 28 de octubre de 2026. Más allá de los retornos, viviendas, sistemas de agua, escuelas y cuidados comunicados, son requisitos para el reasentamiento sostenible. La ayuda al alquiler, el llamamiento humanitario y la financiación de proyectos de obras públicas no cubren las mismas necesidades.

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La Organización Internacional para las Migraciones registró el 28 de octubre a 30.520 personas desplazadas dentro del Líbano, frente a unas 360.000 citadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en agosto. La brecha no dice cuántas familias han encontrado un hogar donde pueden quedarse. Entre la ayuda para alquiler pagada por unos meses y obras públicas que pueden tardar mucho más, ni los beneficiarios ni los presupuestos ni los resultados se contabilizan de la misma manera.

The majority of IDPs do not live in a reception centre

La encuesta de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), publicada el 29 de octubre, es la última evaluación nacional comparable identificada en su serie pública. It refers to 11,210 persons accommodated in 138 collective centres and 293,310 internally displaced persons outside those facilities. En otras palabras, más del 96% de las personas desplazadas supervisadas no figuran en el número de centros. Esta distribución no indica cuánto se paga el alquiler, viviendo con familiares o en alojamiento precario. Por otra parte, muestra por qué el número de plazas en los centros no es suficiente para evaluar las necesidades de vivienda.

La distancia cuenta también. In the same survey, 73 per cent of IDPs changed governorates. La OIM estima que el 81% de los que huyeron de la provincia de Nabatiya dejaron otra provincia. Por lo tanto, el alojamiento temporal traslada parte de la demanda de escuelas, cuidados y agua a las comunas receptoras, mientras que las localidades originales deben restaurar sus propios servicios. La distribución geográfica de la encuesta ayuda a distinguir estas necesidades sin fijar las cantidades a asignar.

Las 360.000 personas que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) dijo que seguían desplazadas el 18 de agosto corresponden a una situación anterior. El balance nacional de la OIM aumentó a 341,228 el 15 de septiembre y a 329.686 el 29 de septiembre. El informe del Secretario General de las Naciones Unidas publicado en noviembre cita la última cifra de septiembre: la fecha más reciente del informe no convierte estos datos en una nueva medida. La cifra a finales de octubre tampoco incluye a todos los que han huido desde que comenzaron los combates, ni a los que han ido al extranjero.

Al mismo tiempo, la OIM informa de que 964.689 desplazados internos habían comenzado a regresar a sus comunidades originales a la fecha de su último estudio. Es un indicador de movimiento, no un informe de reasentamiento. En sus observaciones de septiembre al sur y Nabatiyah, el ACNUR describió a los hogares que regresaban por falta de vivienda, servicios o recursos adecuados. También se refiere a los retornos motivados por la incapacidad de continuar pagando alojamiento en otros lugares. Por lo tanto, una persona puede haber regresado a su localidad sin haber encontrado las condiciones que le permitirían permanecer allí.

Ayuda de alquiler le ayuda a dejar un refugio, no reparar una casa

On 13 November, the Ministry of Social Affairs and UNHCR announced aid of $280 per month for 2,700 Lebanese displaced families, starting with about 1,800 households living in collective centres. Se trata de una ayuda de vivienda de transición para los hogares seleccionados, no de una escala de compensación para la destrucción. El alojamiento propuesto debe verificarse antes de firmar un acuerdo y comenzar los pagos. Las 2.700 familias constituyen el perímetro anunciado del plan, no una serie de hogares que ya han recibido el dinero.

La prioridad otorgada a los centros responde a una necesidad inmediata: permitir que los hogares que no pueden regresar a abandonar viviendas colectivas. Pero la figura nacional de la OIM indica que la mayor parte del desplazamiento está ocurriendo en otro lugar. No se cuenta entre los residentes de un centro una familia con familiares. Sin embargo, puede necesitar viviendas asequibles cerca de la escuela, cuidado o trabajo. La cifra de 2.700 familias no puede compararse directamente con 304,520 personas desplazadas para calcular una tasa de cobertura: las unidades y los criterios no son los mismos.

Otra cuestión es el período previsto de seis meses. Si la vivienda original no se ha rehabilitado y los ingresos del hogar no son suficientes para recuperar su alquiler por sí solo al final de la ayuda, la vivienda individual no ha resuelto el problema del retorno. No existe un calendario general para la rehabilitación de viviendas privadas como resultado del anuncio de este plan.

Una casa habitable no es suficiente cuando los servicios faltan

Las observaciones del ACNUR y la evaluación del UNICEF permiten distinguir dos niveles de reparación. Hay lo que hace posible vivir en la propia vivienda, y luego lo que hace posible mantener en el tiempo: un servicio de agua funcional, una escuela accesible y cuidado a una distancia razonable. Si falta uno de estos servicios, el costo de regreso puede trasladarse al hogar, por ejemplo en forma de transporte diario o compra de agua.

En su informe de septiembre sobre la marcha de los trabajos, el UNICEF informó de que en agosto y septiembre se emprendieron más de 30 intervenciones de reparación y mantenimiento de estaciones de agua para mantener el suministro de más de 354.000 personas, incluidos los desplazados internos. Esta cifra abarca a los usuarios interesados por estas intervenciones: no es el número de personas que regresan a sus hogares, ni es un recuento de municipios donde se han rehabilitado todas las instalaciones. En el mismo informe se señala que los gastos de funcionamiento, las necesidades de combustible y los daños causados por la infraestructura siguen afectando los servicios.

La situación es comparable para la escuela. La evaluación publicada en septiembre por el Ministerio de Educación con el apoyo del UNICEF abarcaba 1.089 centros educativos. Hay 436 instalaciones dañadas y 37 destruidas. documenta la degradación del parque examinado, no el número de clases que ahora faltarían en cada localidad. La limpieza de una escuela que ha servido como refugio tampoco garantiza la reanudación de las clases: según el edificio, puede ser necesario reparar, reajustar y organizar la recepción de los estudiantes.

De las necesidades humanitarias a la reconstrucción, presupuestos separados

En el período comprendido entre septiembre y diciembre, el suplemento del Plan de Respuesta al Líbano asciende a 385,88 millones de dólares en concepto de necesidades de financiación para intervenciones prioritarias para 732,125 personas. Es un llamamiento para la financiación, no la cantidad recibida. El público objetivo supera a los desplazados en la fecha de la encuesta de octubre: el plan incluye, entre otras cosas, a las personas que regresan a sus comunidades y a otras poblaciones vulnerables. Entre las intervenciones previstas figuran el apoyo al alquiler, las pequeñas reparaciones a los refugios y la restauración de los servicios. El plan no promete la reconstrucción de cada vivienda destruida.

El préstamo LEAP viene bajo otro esquema. Aprobado en junio de 2025, su financiación inicial de 250 millones de dólares es apoyar la rehabilitación de infraestructuras y servicios públicos a cargo del Consejo de Desarrollo y Reconstrucción. No es un sobre de alquiler ni un fondo de compensación para los propietarios. La visita del Banco Mundial anunció el 16 de noviembre que se centró en acelerar la ejecución de los proyectos existentes. El registro financiero del Banco muestra aproximadamente 4,41 millones de dólares desembolsados en el préstamo. Esta cantidad no indica qué instalaciones se reabrieron: el desembolso de un prestamista, un contrato adjudicado y una nueva instalación operacional son tres pasos distintos.

The destroyed housing stock remains of another magnitude. En el informe del Secretario General de las Naciones Unidas, el Consejo Nacional de Investigación Científica del Líbano estima que aproximadamente 36.000 viviendas han sido destruidas en las provincias meridionales y en Nabatiyah. Se trata de una estimación de los daños, no del número de hogares que pueden recibir asistencia. Tampoco indica el informe cuántos de estas viviendas han sido reconstruidas desde la encuesta.

Con el fin de evaluar los progresos en los próximos meses, tres medidas serán, por tanto, más instructivas que un total de regresos incomunicados: el número de familias efectivamente asentadas y la duración de su alojamiento, el regreso al servicio del equipo en el que dependen y el estado de las reparaciones de vivienda. La disminución del número de personas desplazadas es una señal. Encontrar un techo, agua y escuela sin ser forzado a salir es otro.

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