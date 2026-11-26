Una misión griega despejó los cimientos de un gran edificio de piedra caliza bajo los jardines de Shallalat. Un comité egipcio examina una posible función fúnebre, sin identificar una tumba real.

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Un equipo griego descubrió los cimientos de un importante edificio de piedra caliza y un túnel en los jardines de Shallalat en Alejandría. El Ministerio egipcio de Turismo y Antigüedades coloca los restos en el barrio real de la antigua ciudad. Se prevé una función funeraria; La identidad del edificio sigue siendo desconocida.

La misión, dirigida por el arqueólogo Calliope Limneos-Papakosta para el Instituto Helénico de Investigación sobre la Civilización Alejandría, ha estado trabajando en este sector durante casi veinte años. El informe publicado el 24 de noviembre por el Servicio de Información Estatal de Egipto describe las bases de un edificio rodeado de muros. Un túnel pasa bajo construcción hacia el norte. The authorities did not specify where it was or did it belong to the same state of construction as the walls.

La forma de la investigación guías del edificio

Tras el informe de la misión, el ministro Sherif Fathy nombró un comité para revisar el sitio. El grupo, presidido por el arqueólogo Ayman Ashmawy, incluyó especialistas de las universidades de Alejandría y Tanta. Según sus hallazgos iniciales, el plan cuadrado y el tamaño de las fundaciones indicaron que tenían un gran edificio. La ubicación cuenta tanto como las dimensiones: trae un hito material para reconstruir un área donde los textos antiguos ubican varios edificios del patio.

Lo que Strabon permite buscar, no identificar

El comité no descarta una función funeraria. Si se confirma, un sendero sería el de tumbas reales asociadas con el reinado de Ptolemy IV Philopator, entre 221 y 204 B.C.E. El geógrafo Strabon describió en su Geografía el Sema, un recinto del complejo del palacio que albergaba las tumbas de los reyes y el de Alejandro. Este testimonio coloca el complejo funerario en el barrio real; Solo no permite que los cimientos descubiertos se atribuyan a este complejo.

El ministerio no anunció ninguna cámara de entierro identificada, ni nombró un soberano, ni descubrió la tumba de Alejandro. Las obras deben especificar ahora la fecha del edificio, la función del túnel y los vínculos entre las paredes expuestas y las estructuras vecinas. Son estas pistas que permitirán que la hipótesis fúnebre se separe de los otros usos posibles del edificio.

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