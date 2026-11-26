Desde el 7 de diciembre, los viajeros podrán comprar billetes de FlixTrain en la aplicación DB Navigator y en el sitio web de Deutsche Bahn para salidas de 13. En caso de correspondencia, será necesario comprobar si los billetes forman un solo contrato.

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Los boletos de FlixTrain estarán a la venta en el sitio web de Deutsche Bahn y en su aplicación DB Navigator el 7 de diciembre, para viajes desde el 13 de diciembre. El acuerdo abre un nuevo canal de ventas y permite comprar entradas de ambas empresas en una sola operación. No fusiona sus tarifas ni horarios.

Hasta ahora, los trenes verdes pueden aparecer en los resultados de una búsqueda en el sitio Deutsche Bahn sin que sea posible comprar su boleto allí. El acuerdo anunciado el 25 de noviembre por el operador alemán y FlixTrain cambia el último paso: el pasajero podrá seleccionar el tren y pagar el mismo servicio. El lanzamiento tendrá lugar en los canales digitales de la aplicación Deutsche Bahn, es decir, Bahn.de y DB Navigator. El comunicado de prensa no prevé una venta recíproca de las entradas de Deutsche Bahn en FlixTrain.

Una reserva, no necesariamente un contrato

El Deutsche Bahn da un ejemplo de un viaje, cuya primera parte sería llevada a cabo por un operador y el segundo por el otro. Ambos boletos se pueden comprar en un momento. La asociación alemana PRO BAHN dio la bienvenida a la apertura del canal de ventas, y exigió que los derechos de los viajeros cubren las conexiones entre empresas. Para un pasajero, la pregunta surge en particular si llega tarde un primer tren y el siguiente ya se ha ido.

El Reglamento de Derechos de los Viajeros Europeos requiere que, antes de comprar, los billetes formen un billete directo que cubre el viaje. También establece una excepción a la responsabilidad por una sola transacción cuando el cliente ha recibido información clara antes de la compra sobre la existencia de contratos separados, y la mención aparece en un medio que puede conservar. Por lo tanto, el número de billetes o la cantidad debitada no basta solo para determinar la protección en caso de demora.

Precios fijados por separado

Ambos operadores especifican que continuarán estableciendo sus ofertas, horarios y precios independientemente. La red FlixTrain incluye Berlín, Hamburgo, Colonia y Frankfurt. Una búsqueda en DB Navigator puede eventualmente ofrecer trenes de ambas empresas en la misma pantalla, pero un boleto de Deutsche Bahn comprado por separado no se convierte en válido en un FlixTrain.

Para un viaje de conexión, el detalle decisivo se mostrará antes del pago: será necesario comprobar si los segmentos están cubiertos por un billete directo o por contratos separados. La apertura del 7 de diciembre se refiere a la venta; las primeras rutas propuestas por este canal se anuncian a partir de 13.

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