El Ministro de Cultura Ghassan Salamé y el Presidente del Festival de Beiteddine, Nora Jumblatt, presentaron el 25 de noviembre una estatua del compositor y dramaturgo libanés en el jardín de la Biblioteca Nacional de Sanayeh.

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El Ministro de Cultura Ghassan Salamé y el Presidente del Festival de Beiteddine, Nora Jumblatt, presentaron el 25 de noviembre una estatua del compositor y dramaturgo libanés en el jardín de la Biblioteca Nacional de Sanayeh.

La estatua de Ziad Rahbani fue inaugurada el miércoles en Beirut, en el distrito de Sanayeh, a la entrada de Hamra. Producido por el taller de hermanos Assaf, fue presentado por Ghassan Salamé y Nora Joumblat en una ceremonia organizada por el Ministerio de Cultura con el Comité del Festival de Beiteddine. El compositor, pianista y dramaturgo murió el 26 de julio de 2025 a los 69 años.

Desde la escena de Beiteddine hasta el jardín de Sanayeh

El festival confió a Rahbani la apertura de su edición 2018 en el Palacio de Beiteddine. Dos noches dedicadas a cuatro décadas de composiciones, con orquesta, coro y cantantes invitados. Este regreso en el escenario dio lugar a un repertorio que no se limita a las canciones escritas para su madre, Fayrouz: Rahbani también compuso para sus propias canciones y desarrolló una escritura donde se reúne jazz y música árabe.

En el teatro, trabajaba de la charla cotidiana. Creado en 1978, en medio de la guerra civil, su obra¿Bennesbeh Labokra Chou?sigue empleados y regulares de un bar beyruthin. Habla sobre el trabajo, el dinero y el futuro hablan de la precariedad de la ciudad sin la necesidad de luchar en primer plano. Esta atención a las voces de Beirut también pasa porCine Amriki Tawil, donde la acción tiene lugar en un hospital psiquiátrico.

Un homenaje que tiene lugar en la ciudad

El ministerio ya había dedicado a Rahbani la Noche de Museos de 2025, poco después de su muerte. Su retrato y su nombre habían sido proyectados en la fachada del Museo Nacional, con un video de sus canciones. Esta vez, el homenaje no está vinculado a una sola noche: el jardín de la Biblioteca Nacional alberga la escultura cerca de Hamra, el barrio donde Rahbani vivió durante mucho tiempo.

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