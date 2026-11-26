Tras analizar 61 horas de tres emisiones en septiembre, Reporteros sin Fronteras incautaron el Arcom. El regulador no anunció ninguna suspensión en esta remisión.

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Reporteros sin Fronteras (RSF) incautó el Arcom el jueves 26 de noviembre para solicitar la suspensión de CNews por un mes. The association believes that the channel still does not comply with its obligations of pluralism, five months after a formal notice. El regulador no anunció ninguna decisión sobre esta nueva remisión.

RSF también pide que, independientemente de la decisión en el canal, se detengan tres emisiones durante un mes:Tiempo para los profesionales 2,100% FronterasyFrente a Philippe de Villiers. La asociación basa su solicitud en el análisis de 61 horas de los programas de septiembre de 2026, limitado a estos tres nombramientos. No presenta esta encuesta como una medida de toda la red.

Qué medida RSF

En esta muestra, la inmigración, la inseguridad, el islamismo y los debates de identidad representan el 47% del tiempo dedicado a temas. La organización cree también que casi nueve de cada diez opiniones estaban en consonancia con la opinión predominante sobre el tema. Este resultado corresponde a la codificación de la asociación sobre las emisiones seleccionadas; Esto no es un recuento de los tiempos del partido que hablan ni un informe de Arcom en septiembre.

El aviso de junio abarcaba otro período

El 12 de junio de 2026, el Arcom ordenó al editor de CNews que respetara el pluralismo de las corrientes de pensamiento y opinión. Su decisión se refería a los programas de marzo de 2025. El regulador observó un desequilibrio duradero en el tratamiento de varios temas más allá del tiempo de habla de las figuras políticas. Sus deliberaciones en 2024 también incluyen la expresión de otros interesados en programas de información.

Según RSF, CNews no respondió a las preguntas formuladas para la nueva investigación. El canal desafió la notificación de junio ante el Consejo de Estado. The referral of 26 November constitutes a request for sanction, not a suspension or a modification of the right to issue.

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