La Asamblea Nacional aprobó por fin dos años más para el experimento del marco de alquiler, por 148 votos contra 95. El dispositivo sigue siendo temporal y conserva su perímetro. La promulgación sigue separada de la votación. El texto también incluye disposiciones sobre salidas locales, controles y vigilancia de los mercados de alquiler. La votación del 19 de noviembre concluye la segunda lectura en la Asamblea Nacional. Los miembros de la Cámara de los Comunes aprobaron el texto del Senado sin enmiendas. Por lo tanto, el experimento no es permanente y su extensión no se refiere automáticamente a todos los municipios franceses.

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El jueves 19 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó finalmente una prórroga de dos años de las pruebas del marco de alquiler. La votación final fue de 148 votos a favor, 95 en contra y cuatro abstenciones. La promulgación y publicación de la ley siguen siendo distintos de esta adopción parlamentaria.

El voto público No 10062 resolvió todo el proyecto de ley « para recuperar confianza y equilibrio en las relaciones de alquiler ». La Asamblea declaró que el texto había sido aprobado sin enmiendas en segunda lectura. Los diputados conservaron así la versión del Senado, poniendo fin al transbordador en esta propuesta presentada por Iñaki Echaniz.

La gestión de alquileres sigue siendo experimental

La medición no transforma el dispositivo en una regla permanente. Se extiende su mandato legal de ocho a diez años de la publicación de la ley Élan de 2018. El plazo se prorrogó hasta noviembre de 2028 en lugar de noviembre de 2026. El texto conserva el alcance del experimento, sin generalizar el marco a todos los municipios franceses.

El Comité de Asuntos Económicos cita París, Lyon, Villeurbanne, Lille, Montpellier y Burdeos entre los territorios afectados. También destaca la presencia de comunas de Seine-Saint-Denis, la metrópolis de Grenoble y el País Vasco. Esta geografía no significa que toda vivienda en Francia esté sujeta al mismo techo.

Disposiciones posteriores a dos años adicionales

El texto también permite solicitar una salida temprana del dispositivo en todo o parte de un territorio. Cuando un establecimiento solicita esta salida, los municipios interesados tienen un procedimiento para solicitar que permanezca en su perímetro.

Otras disposiciones se refieren a los plazos para la impugnación, la delegación de ciertas facultades de prefectura a los alcaldes y el pago de multas a las comunidades delegadas. El texto también organiza más intercambio de datos para supervisar los mercados de alquiler. El 1 de enero de 2027 entrarán en vigor varias disposiciones fiscales.

La adopción definitiva no significa la promulgación

El voto tuvo lugar a medida que el experimento se acercaba a su fin. La adopción sistemática evita una nueva lectura en el Senado, que habría retrasado la conclusión del proceso parlamentario. Sin embargo, no hace posible presentar la nueva duración ya vigente el jueves por la noche.

En esta etapa, el hecho establecido es la aprobación final del texto por el Parlamento. La promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial confirmará la entrada en vigor de la prórroga.

Ilustración: París, Torre Eiffel y Sena, fotografía del 25 de septiembre de 2013. Archivo geográfico, sin representar viviendas controladas o votar. Pixabay / Pexels; Libnanews dressing.

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